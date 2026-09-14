Quiénes son los deportistas argentinos que ganaron 11 medallas en los Juegos Suramericanos 2026

Dos oros más llegaron en natación

La natación también tuvo una jornada dorada para Argentina. En los 100 metros pecho femenino, Macarena Ceballos se impuso con un tiempo de 1:06.80 y se quedó con el primer puesto. El podio tuvo además presencia argentina: Martina Barbeito obtuvo la medalla de plata, a 2.46 segundos de la ganadora.

Más tarde, Cecilia Dieleke, de apenas 17 años, protagonizó otra definición muy pareja. La argentina terminó con el mismo tiempo que la brasileña Etiene De Mederios en los 50 metros espalda y ambas fueron reconocidas con la medalla de oro.

Andrea Berrino, en tanto, completó el podio al finalizar a menos de tres décimas de las ganadoras y consiguió el bronce.

Las otras medallas de bronce para Argentina

La delegación nacional sumó otras preseas de bronce durante la jornada. En los 800 metros libre masculino, Lucas Alba terminó tercero con un tiempo de 7:55.78. La prueba fue ganada por el brasileño Guilherme Da Costa, mientras que su compatriota Stephan Steverink obtuvo la plata.

También finalizaron en el tercer puesto los equipos argentinos de 4x200 metros libre femenino y masculino.

El conjunto femenino estuvo integrado por Delfina Dini, Cecilia Dieleke, Laila Chain y Malena Santillán. En la rama masculina compitieron Máximo Aguilar, Guido Buscaglia, Lucas Alba y Matías Chaillou.

La gimnasia artística también aportó una medalla. Argentina terminó tercera en el All-Around masculino por equipos, con 304.400 puntos. Brasil se quedó con el oro y Colombia obtuvo la plata.

El equipo argentino estuvo conformado por Ivo Chiapponi, Luca Alfieri, Daniel Villafañe, Nahuel Pardo, Matías Coralizzi y Santiago Mayol.

Así quedó el medallero argentino en la primera jornada

Oro: 3

3 Plata: 1

1 Bronce: 7

7 Total: 11 medallas

Los tres oros fueron para Pascual Di Tella, en esgrima, y Macarena Ceballos y Cecilia Dieleke, en natación.

La única medalla plateada fue la de Martina Barbeito, mientras que los siete bronces correspondieron a Romina Imwinkelried, Juan Bacha, Andrea Berrino, Lucas Alba y los tres equipos argentinos que finalizaron terceros.