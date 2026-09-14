Argentina tuvo un comienzo destacado en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Durante la primera jornada de competencia, la delegación nacional consiguió 11 medallas: tres de oro, una de plata y siete de bronce.
La delegación nacional tuvo una jornada destacada en Santa Fe 2026 y subió al podio en distintas disciplinas. Hubo tres títulos, una medalla plateada y siete de bronce.
Quiénes son los deportistas argentinos que ganaron 11 medallas en los Juegos Suramericanos 2026
Argentina tuvo un comienzo destacado en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Durante la primera jornada de competencia, la delegación nacional consiguió 11 medallas: tres de oro, una de plata y siete de bronce.
La primera presea argentina llegó de la mano de Romina Imwinkelried, quien terminó tercera en los 10 kilómetros de aguas abiertas. La santafesina quedó apenas una décima por delante de su compatriota Candela Giordanino. El oro fue para la brasileña Ana Cunha, campeona olímpica en Tokio 2020.
Poco después llegó el primer título para el país. Pascual Di Tella se quedó con la medalla dorada en la prueba individual de sable de esgrima luego de derrotar en la final al venezolano Eliecer Romero por 15-12.
El argentino había eliminado en semifinales a Juan Bacha, quien terminó quedándose con la medalla de bronce.
La natación también tuvo una jornada dorada para Argentina. En los 100 metros pecho femenino, Macarena Ceballos se impuso con un tiempo de 1:06.80 y se quedó con el primer puesto. El podio tuvo además presencia argentina: Martina Barbeito obtuvo la medalla de plata, a 2.46 segundos de la ganadora.
Más tarde, Cecilia Dieleke, de apenas 17 años, protagonizó otra definición muy pareja. La argentina terminó con el mismo tiempo que la brasileña Etiene De Mederios en los 50 metros espalda y ambas fueron reconocidas con la medalla de oro.
Andrea Berrino, en tanto, completó el podio al finalizar a menos de tres décimas de las ganadoras y consiguió el bronce.
La delegación nacional sumó otras preseas de bronce durante la jornada. En los 800 metros libre masculino, Lucas Alba terminó tercero con un tiempo de 7:55.78. La prueba fue ganada por el brasileño Guilherme Da Costa, mientras que su compatriota Stephan Steverink obtuvo la plata.
También finalizaron en el tercer puesto los equipos argentinos de 4x200 metros libre femenino y masculino.
El conjunto femenino estuvo integrado por Delfina Dini, Cecilia Dieleke, Laila Chain y Malena Santillán. En la rama masculina compitieron Máximo Aguilar, Guido Buscaglia, Lucas Alba y Matías Chaillou.
La gimnasia artística también aportó una medalla. Argentina terminó tercera en el All-Around masculino por equipos, con 304.400 puntos. Brasil se quedó con el oro y Colombia obtuvo la plata.
El equipo argentino estuvo conformado por Ivo Chiapponi, Luca Alfieri, Daniel Villafañe, Nahuel Pardo, Matías Coralizzi y Santiago Mayol.
Los tres oros fueron para Pascual Di Tella, en esgrima, y Macarena Ceballos y Cecilia Dieleke, en natación.
La única medalla plateada fue la de Martina Barbeito, mientras que los siete bronces correspondieron a Romina Imwinkelried, Juan Bacha, Andrea Berrino, Lucas Alba y los tres equipos argentinos que finalizaron terceros.