La historia detrás de la bandera que Colapinto flameó en Madrid: "No esperaba que la agarrara"

El gesto ocurrió después de un gran fin de semana para el piloto de Alpine, que había conseguido meterse en la Q3, largó desde la novena posición y terminó séptimo en el primer Gran Premio disputado en el nuevo circuito de Madrid.

Quién es el argentino que le dio la bandera a Colapinto

El hombre detrás de la escena es Humberto Gabriel Andrijciw, mendocino y residente en España, donde vive desde el año 2000. El Gran Premio de Madrid representó además su debut trabajando como comisario en una carrera de Fórmula 1.

Andrijciw explicó que la escena con Colapinto no había sido preparada y que acostumbra llevar una bandera argentina cuando participa como voluntario en competencias automovilísticas. “Siempre la llevo por si hay algún piloto argentino, para darle un detalle, un homenaje, un apoyo”, explicó.

El argentino había anticipado a sus compañeros que cuando pasara Colapinto iba a desplegarla. Con su uniforme naranja de comisario y la bandera en las manos, confiaba en conseguir al menos un saludo.

“Solo quería darle una muestra de cariño. Mostrarle que, aunque estemos lejos, siempre va a haber alguien que te va a dar un pequeño saludo”, sostuvo, y agregó: “Me daba igual si quedaba primero o último”.

“Me vio y paró el auto en un segundo”

La reacción de Colapinto sorprendió incluso al propio Andrijciw. El comisario se encontraba en las inmediaciones de La Monumental, la espectacular curva peraltada del Madring, cuando vio acercarse al argentino. El sector es uno de los puntos característicos del nuevo trazado madrileño: tiene unos 550 metros de extensión y una inclinación que llega al 24%.

“Me vio y paró el auto en un segundo”, recordó.

Andrijciw se acercó entonces al Alpine y le entregó la bandera. Colapinto la tomó y volvió a ponerse en marcha, protagonizando una imagen que rápidamente se viralizó entre los fanáticos argentinos de la Fórmula 1.

La repercusión sorprendió al propio comisario, que aseguró sentirse abrumado por la atención que recibió después de la carrera. Su hija también intervino en redes sociales y reveló que su padre era quien aparecía en las imágenes entregándole la bandera al piloto. “Gracias, Franco Colapinto. Hiciste feliz a otro argentino, mi padre”, escribió.

La respuesta de Colapinto llegó poco después: “¡El ídolo que me dio la bandera! ¡Gracias, crack!”.

Qué dijo Colapinto sobre el argentino que le entregó la bandera

El piloto de Alpine también habló sobre el episodio una vez terminada la carrera y explicó que había advertido que el comisario lo estaba esperando al costado del circuito para entregársela. “Me la dio un comisario. Estaba esperando para dármela y le agradecemos”, contó Colapinto.

Para el argentino, el momento tuvo un valor adicional porque llegó después de su destacada actuación en Madrid: “Llevarla en una carrera de verdad y después de un buen resultado es muy especial”.

Más tarde volvió a agradecerle públicamente a través de sus redes sociales: “Gracias al comisario q me dio la bandera argentina. A seguir, vamos por mucho más!”.

El fin de semana especial de Colapinto en Madrid

La bandera terminó coronando uno de los mejores fines de semana de Colapinto en la temporada. Después de una jornada inicial complicada, el argentino mejoró su rendimiento el sábado y consiguió avanzar hasta la Q3, donde obtuvo el noveno puesto de largada.

El domingo completó las 57 vueltas del Madring y cruzó la meta en la séptima posición. La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, seguido por Max Verstappen y Lando Norris.

Para Andrijciw, sin embargo, el resultado deportivo fue secundario frente al significado de aquel encuentro. “Para mi debut, no puedo pedir más”, reconoció.

Y dejó un deseo para el futuro del piloto argentino: “Ojalá Colapinto y Alpine lleguen a lo máximo”.