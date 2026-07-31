Riquelme no se guardó nada tras la clasificación de Boca: autocrítica por el nivel, queja por el calendario y la bronca por el gol

En esa misma línea, justificó las declaraciones de algunos futbolistas que se refirieron al aspecto motivacional al señalar que "como futbolistas, muchas veces declaran para salir del paso", y profundizó sobre la acción que forzó la definición desde los doce pasos: "No te pueden hacer un gol de lateral. Si no pasaba eso, Boca pasaba sin penales. En un córner es virtud de ellos, pero un lateral es un detalle para corregir".

Qué dijo Juan Román Riquelme sobre el penal malogrado por Tomás Aranda

Consultado de forma directa sobre la ejecución errada por el juvenil Tomás Aranda en la tanda decisiva, el presidente prefirió no profundizar apoyándose en su rol institucional: "Yo no soy el técnico. Como dirigente trato de ayudar y que el entrenador tenga un buen plantel".

Qué dijo Riquelme sobre las lesiones de los referentes y el mercado de pases de Boca

Por otra parte, Riquelme manifestó su preocupación por la racha de bajas que afectó al plantel en el inicio de la temporada, trazando un paralelo con lo acontecido el año anterior con Edinson Cavani y Milton Giménez.

"No estamos pudiendo contar con la totalidad del plantel. No estamos pudiendo contar con (Adam) Bareiro, también (Tomás) Belmonte es un jugador importante y se lesionó. (Carlos) Palacios intentó recuperarse rápido y se volvió a lesionar", detalló el dirigente, lamentando que "se lesionen jugadores clave en el arranque".

Para finalizar, al ser indagado sobre el cierre del libro de pases, el presidente esquivó la precisión pero respaldó las incorporaciones realizadas: "Nosotros siempre tratamos de hacer lo que los entrenadores quieren. Arruabarrena quería un lateral derecho y tuvimos la suerte de traerlo, el arquero también. Villa cumplía con lo que él pretendía como delantero". Y concluyó: "Estamos contentos con el plantel que tenemos, pero si no tuviésemos estos lesionados estaríamos más cómodos".