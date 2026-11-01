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Boca ganó el Superpolémico clásico con gol de Di Lollo a un River que terminó con nueve jugadores

El Xeneize se impuso 1-0 por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, con un cabezazo de Lautaro Di Lollo. El Millonario jugó casi todo el encuentro con diez futbolistas y terminó con nueve tras las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

Boca vs. River

Boca vs. River, EN VIVO: el Superclásico por el Torneo Clausura 2026 (Foto: Reuters)

Boca se quedó con el Superclásico en La Bombonera. El equipo de Arruabarrena derrotó 1-0 a River por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, en un partido que quedó condicionado por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, que dejaron al conjunto visitante con nueve jugadores.

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El único gol de la tarde lo convirtió Lautaro Di Lollo, a los 27 minutos del primer tiempo. El defensor se impuso en el área con un cabezazo que descolocó a Santiago Beltrán y desató el festejo de los hinchas xeneizes.

La primera expulsión llegó antes de la apertura del marcador. Martínez Quarta bajó a Miguel Merentiel cuando el delantero se encaminaba hacia el arco y el árbitro Nicolás Ramírez, tras revisar la jugada en el VAR, le mostró la tarjeta roja por cortar una ocasión manifiesta de gol.

Con un hombre más, Boca aprovechó la ventaja y consiguió ponerse arriba en el resultado. River se fue al descanso con la obligación de reorganizarse para intentar revertir la historia.

Boca manejó la ventaja y River sufrió otra expulsión

El segundo tiempo comenzó con modificaciones en ambos equipos. En Boca, Facundo Herrera ingresó por Ayrton Costa, mientras que en River Lautaro Pereyra reemplazó a Lucas Silva.

El Millonario intentó acercarse al arco rival en los primeros minutos, aunque sin generar peligro concreto para Montero. Del otro lado, el Xeneize buscó aprovechar los espacios que dejaba un rival con un futbolista menos.

A los ocho minutos, Santiago Ascacibar consiguió filtrarse en el área y llegó a conectar la pelota ante la salida de Beltrán, pero la jugada terminó con una infracción sobre el arquero. Poco después, Sebastián Villa tuvo una oportunidad inmejorable para ampliar la diferencia: le robó la pelota a Otamendi, quedó de cara al arco, pero definió sin precisión.

Con el correr de los minutos llegaron más cambios y algunas amonestaciones. Alan Velasco ingresó por Leonel Flores y recibió una tarjeta amarilla a los 22 minutos, luego de una discusión con Montiel. También fueron amonestados Lautaro Blanco y, tras su ingreso, Enner Valencia.

Montiel vio la roja y River terminó con nueve

La situación de River se complicó todavía más a los 33 minutos del complemento. Gonzalo Montiel fue expulsado por una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco y dejó al equipo de Leonardo Ponzio con apenas nueve futbolistas.

El lateral demoró varios minutos en abandonar el campo de juego y, antes de retirarse, realizó gestos hacia la hinchada de Boca. La roja terminó de condicionar las posibilidades del Millonario de buscar el empate.

Ponzio movió el banco y dispuso el ingreso de Giovanni González por Tomás Galván a los 38 minutos. En Boca, Enner Valencia ya había reemplazado a Merentiel y, sobre el cierre, Tomás Belmonte entró por Leandro Paredes.

Boca se quedó con el Superclásico en La Bombonera

Con dos jugadores más durante buena parte del complemento, Boca sostuvo la ventaja conseguida en la primera etapa y terminó celebrando ante su clásico rival.

El equipo xeneize se llevó los tres puntos gracias al gol de Di Lollo, mientras que River cerró una tarde complicada, marcada por las dos expulsiones y la imposibilidad de encontrar el camino para igualar el marcador.

Así, el Superclásico de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 terminó con victoria de Boca por 1-0 en La Bombonera, frente a un River que disputó el tramo final con nueve futbolistas.

La furia de Rodolfo D’Onofrio tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico

El expresidente de River Rodolfo D’Onofrio expresó su enojo por la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el arranque del Superclásico. Lo hizo a través de una serie de mensajes que escribió en las redes sociales.

Qué ladrones que son, Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El futbol argentino no se merece esto!!!!”, escribió D’Onofrio en su cuenta de X.

Y agregó: “Se acuerdan en la cancha de River, si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamo. Podrá ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza”.

En pocas palabras

  • Boca se quedó con el Superclásico: El Xeneize venció 1-0 a River en La Bombonera por la fecha 15.
  • Gol de Di Lollo y expulsiones: Lautaro Di Lollo anotó el único tanto, mientras que River sufrió dos expulsiones.
  • River terminó con nueve: El Millonario jugó gran parte del encuentro con diez y finalizó con nueve jugadores.
Resumen generado por Thinkindot AI
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