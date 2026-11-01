El enojo de Rodolfo D'Onofrio tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico: "Qué ladrones que son"

De esta manera, el exdirigente volvió a poner en discusión el arbitraje y la utilización de la tecnología en los partidos entre los dos equipos más populares del país.

La jugada que terminó con la expulsión de Martínez Quarta

La polémica se produjo a los nueve minutos del primer tiempo, cuando Santiago Ascacíbar metió un pase en profundidad para Miguel Merentiel. El delantero uruguayo quedó en posición de avanzar hacia el arco y Martínez Quarta intentó detenerlo con una infracción.

En un primer momento, Nicolás Ramírez dejó continuar el juego. Sin embargo, desde la cabina del VAR lo convocaron para revisar la acción en el monitor ubicado junto al campo de juego.

Después de observar las imágenes, el árbitro entendió que Merentiel tenía una ocasión manifiesta de gol y que no había otro defensor con posibilidades reales de intervenir. Por ese motivo, decidió mostrarle la tarjeta roja al zaguero de River.

La expulsión obligó al equipo de Leonardo Ponzio a disputar casi todo el Superclásico con un futbolista menos. La situación se agravó en el complemento, cuando Gonzalo Montiel también vio la roja por una infracción sobre Lautaro Blanco.

Finalmente, Boca se quedó con el triunfo por 1-0 gracias al gol de cabeza de Lautaro Di Lollo en la primera etapa. River terminó el encuentro con nueve jugadores y se fue de La Bombonera sin poder revertir el resultado.