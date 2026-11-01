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Lali Espósito reapareció tras su boda con Pedro Rosemblat y sorprendió con un posteo: "¡Nos casamos!"

A un día de dar el sí en San Telmo, Lali Espósito compartió las primeras imágenes de su casamiento y reaccionó con humor a las fotos que se habían filtrado.

1 nov 2026, 18:57
lali espósito y pedro rosemblat.jpg
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Después de una boda soñada y lejos de las grandes celebraciones multitudinarias, Lali Espósito decidió romper el silencio en redes sociales con el humor que la caracteriza. A un día de haber dado el sí con Pedro Rosemblat, la cantante compartió las primeras imágenes de ese momento tan especial y reaccionó a la foto que había comenzado a circular en las redes tras filtrarse desde el interior de la ceremonia.

El casamiento se realizó el pasado 31 de octubre en una antigua propiedad ubicada en el barrio porteño de San Telmo. Allí, la pareja celebró su amor en una ceremonia íntima, rodeada de familiares y amigos. Sin grandes despliegues ni demasiadas estridencias, los novios eligieron vivir el acontecimiento en un ambiente reservado, con la presencia de sus afectos más cercanos.

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Sin embargo, una imagen tomada desde arriba del momento en que ambos pronunciaron el esperado sí comenzó a difundirse. Aunque el acercamiento de la foto dificultaba distinguir algunos detalles, permitió apreciar el vestido de Lali, de diseño sencillo y con una extensa cola, y el traje beige que eligió Pedro para la ocasión. Lejos de molestarse por la filtración, la artista decidió apropiarse de la postal y compartirla en su propia cuenta, aunque con una particular edición que distorsionaba los rostros de ambos.

“¡Nos casamos!”, escribió junto a la imagen, dejando que el humor también formara parte de la celebración. Además, Lali publicó otras fotos de los recién casados y acompañó una de ellas con la frase “Que felicidad”. Así, convirtió la repercusión de las imágenes en una oportunidad para compartir su alegría y tomarse con ironía el revuelo que generó su boda.

Cuál fue la tajante decisión que tomaron Lali Espósito y Pedro Rosemblat sobre su luna de miel

A pocos días de celebrar su boda con Pedro Rosemblat, Lali Espósito había compartido algunos detalles de cómo imaginaba uno de los acontecimientos más importantes de su vida sentimental. La cantante, que finalmente dio el sí este sábado 31 de octubre después de casi tres años de relación, habló sobre los preparativos, el estilo de vestido que tenía en mente y los motivos por los que el viaje de recién casados no estaba entre sus planes inmediatos.

Durante una entrevista con Frontera, la artista adelantó que la celebración estaría muy lejos de los casamientos tradicionales y ostentosos. Su prioridad era compartir ese momento con las personas más importantes de su vida, sin grandes despliegues ni excesos. “Sí te puedo contar que a veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”, explicó.

La intérprete también se refirió a la emoción que le generaba saber que sus seres queridos iban a reunirse para acompañarla. En ese sentido, contó que parte de su familia tendría que trasladarse desde otras provincias para estar presente en la ceremonia: “Se unen los amigos, se une mi familia. Yo tengo familia en el interior del país en Argentina y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí y a mis hermanos”.

Al imaginar cómo atravesaría ese encuentro tan especial, Lali puso el acento en el amor y la compañía de quienes forman parte de su vida. Para ella, la felicidad también pasa por poder compartir las emociones con las personas que uno elige tener cerca: “Cómo el otro se alegra por tu felicidad, cómo vos ves a esa persona con la que estás eligiendo vivir eso y te llenas de emoción y te sentís acompañado en la vida. Creo que va a ser un momento bonito”.

Otro de los temas sobre los que se expresó fue la posibilidad de disfrutar de una luna de miel inmediatamente después de la boda. Sin embargo, la agenda laboral de ambos no les permitiría tomarse unos días de descanso tras el festejo. “No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje. Él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo”, reconoció.

En la misma charla, la cantante reflexionó sobre los cambios que fue incorporando en su manera de organizar la vida y equilibrar sus responsabilidades profesionales con los momentos personales. Si bien continúa siendo una persona muy dedicada a su trabajo, aseguró que hoy también prioriza otros aspectos: “Yo antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero también aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos, de los espacios para mí”, sostuvo.

Por último, Lali se refirió a una cuestión mucho más personal: la posibilidad de convertirse en madre junto a Pedro. Sin dar definiciones ni anticipar decisiones, reconoció que todavía es una pregunta que se hace y sobre la que continúa reflexionando: “Me pregunto mucho si lo deseo de verdad y mientras me hago esa pregunta, aquí estoy. Sin niños”, confesó.

     

 

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