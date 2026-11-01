Lali Espósito reapareció tras su boda con Pedro Rosemblat y sorprendió con un posteo: "¡Nos casamos!"

Cuál fue la tajante decisión que tomaron Lali Espósito y Pedro Rosemblat sobre su luna de miel

A pocos días de celebrar su boda con Pedro Rosemblat, Lali Espósito había compartido algunos detalles de cómo imaginaba uno de los acontecimientos más importantes de su vida sentimental. La cantante, que finalmente dio el sí este sábado 31 de octubre después de casi tres años de relación, habló sobre los preparativos, el estilo de vestido que tenía en mente y los motivos por los que el viaje de recién casados no estaba entre sus planes inmediatos.

Durante una entrevista con Frontera, la artista adelantó que la celebración estaría muy lejos de los casamientos tradicionales y ostentosos. Su prioridad era compartir ese momento con las personas más importantes de su vida, sin grandes despliegues ni excesos. “Sí te puedo contar que a veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”, explicó.

La intérprete también se refirió a la emoción que le generaba saber que sus seres queridos iban a reunirse para acompañarla. En ese sentido, contó que parte de su familia tendría que trasladarse desde otras provincias para estar presente en la ceremonia: “Se unen los amigos, se une mi familia. Yo tengo familia en el interior del país en Argentina y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí y a mis hermanos”.

Al imaginar cómo atravesaría ese encuentro tan especial, Lali puso el acento en el amor y la compañía de quienes forman parte de su vida. Para ella, la felicidad también pasa por poder compartir las emociones con las personas que uno elige tener cerca: “Cómo el otro se alegra por tu felicidad, cómo vos ves a esa persona con la que estás eligiendo vivir eso y te llenas de emoción y te sentís acompañado en la vida. Creo que va a ser un momento bonito”.

Otro de los temas sobre los que se expresó fue la posibilidad de disfrutar de una luna de miel inmediatamente después de la boda. Sin embargo, la agenda laboral de ambos no les permitiría tomarse unos días de descanso tras el festejo. “No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje. Él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo”, reconoció.

En la misma charla, la cantante reflexionó sobre los cambios que fue incorporando en su manera de organizar la vida y equilibrar sus responsabilidades profesionales con los momentos personales. Si bien continúa siendo una persona muy dedicada a su trabajo, aseguró que hoy también prioriza otros aspectos: “Yo antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero también aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos, de los espacios para mí”, sostuvo.

Por último, Lali se refirió a una cuestión mucho más personal: la posibilidad de convertirse en madre junto a Pedro. Sin dar definiciones ni anticipar decisiones, reconoció que todavía es una pregunta que se hace y sobre la que continúa reflexionando: “Me pregunto mucho si lo deseo de verdad y mientras me hago esa pregunta, aquí estoy. Sin niños”, confesó.