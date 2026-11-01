Las fotos de los famosos en el Superclásico: Dalma y Gianinna Maradona, Adrián Suar y Rocío Robles dijeron presente

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Cómo fueron los dolorosos posteos de Dalma y Gianinna Maradona en el día que Diego cumpliría 66 años

El pasado 30 de octubre, Diego Armando Maradona hubiera celebrado sus 66 años. En esa fecha tan significativa, las redes sociales se llenaron de publicaciones y homenajes dedicados al ídolo del fútbol, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

A casi seis años de su partida, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona también lo recordaron con mensajes atravesados por la nostalgia y la emoción. Por su parte, Gianinna eligió compartir unas sentidas palabras para homenajear a su papá en el día de su cumpleaños. "Que los cumplas todo lo feliz del mundo, papito lindo, el cielo es tuyo", escribió al comenzar su publicación.

Luego, hizo referencia a las enseñanzas que le dejó Diego y a los recuerdos que construyeron a lo largo de sus vidas: "Aunque hoy tampoco haya dirección, ¡feliz vida, pa! Gracias por una vida juntos. Gracias por enseñarme lo que sí y lo que nunca".

Con una profunda muestra de amor y tristeza, la hija del Diez también expresó cuánto extraña los momentos que compartían y aquellas conversaciones que mantenían: "Te amo con toda mi alma y más, vos solito sabés lo que te extraño y nuestras charlas. Gracias por no dejarme nunca sola. Hasta que nos volvamos a encontrar, venime a buscar".

Para finalizar, Gianinna volvió a dedicarle unas palabras cargadas de sentimiento y dejó en claro que el vínculo con su padre permanece intacto: "En la inmensidad siempre nos vamos a encontrar. ¡Gracias! ¡Te amo y te extraño!".

Por otro lado, Dalma Maradona también utilizó su cuenta de Instagram para recordar a su papá. Junto a una fotografía de cuando era bebé y estaba en brazos de Diego, compartió una reflexión sobre la ausencia y el dolor que sigue sintiendo: "Es mentira que con el tiempo duele menos... Yo te extraño cada día más...".

La mamá de Roma y Azul también hizo alusión al proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de su padre y expresó su deseo de que se haga justicia: "¡Feliz cumpleaños al cielo! Pediré tus tres deseos con todo mi corazón para que tengas la justicia que te merecés".