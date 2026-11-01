Franco Colapinto larga 11° en el GP de México: la sanción que cambió su posición de largada

Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de México

La clasificación tuvo un comienzo accidentado y sufrió una interrupción cuando apenas se habían completado dos vueltas. Aston Martin le pidió a Fernando Alonso que detuviera su monoplaza, lo que provocó la aparición de la bandera roja.

El piloto español manifestó su desconcierto porque se encontraba a pocos metros de los boxes y consideraba que el vehículo no había sufrido daños. Sin embargo, recibió la indicación de no continuar y su participación en la clasificación terminó anticipadamente.

Cuando se reanudó la actividad, Colapinto quedó inicialmente en el puesto 15, con un registro de 1:18.517. Gasly, por su parte, se ubicaba 13°, mientras Hamilton encabezaba los tiempos.

Finalmente, los dos Alpine consiguieron avanzar a la Q2, mientras que entre los eliminados de ese primer corte estuvieron Alex Albon, Fernando Alonso, Ryo Hirakawa, Lance Stroll, Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Colapinto quedó eliminado en la Q2 y Gasly avanzó a la Q3

En el segundo segmento de la clasificación, el argentino tuvo mayores dificultades para encontrar el ritmo necesario. Su primer intento fue de 1:18.269, una marca que lo ubicó provisoriamente en el puesto 14.

Gasly también estaba fuera de los diez primeros, aunque más cerca del corte, en la undécima posición. Mientras tanto, Max Verstappen sorprendía con un registro de 1:16.876.

Los dos pilotos de Alpine regresaron a boxes para realizar ajustes y montar un nuevo juego de neumáticos blandos con el objetivo de mejorar sus tiempos en el último intento.

En el cierre de la Q2, Colapinto consiguió bajar su registro hasta 1:17.640, pero no fue suficiente para meterse entre los diez mejores. El argentino terminó 12°, mientras que Gasly encontró el rendimiento necesario para avanzar a la Q3 y asegurarse un lugar entre los diez primeros.

Junto con Colapinto quedaron eliminados Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz.

Lewis Hamilton consiguió la pole position en el GP de México

La última parte de la clasificación tuvo como protagonista a Lewis Hamilton, quien consiguió la pole position con Ferrari. El británico fue el más rápido y encabezará la grilla de partida de este domingo.

George Russell, con Mercedes, se ubicó segundo y Charles Leclerc, también con Ferrari, terminó tercero. Kimi Antonelli consiguió el cuarto lugar, mientras que Max Verstappen quedó quinto.

El resultado también dejó a Pierre Gasly en el noveno puesto, una ubicación favorable para Alpine, que tendrá a sus dos pilotos dentro de los once primeros lugares de la grilla tras la modificación por la sanción a Lawson.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de México y dónde verlo

El Gran Premio de México se disputará este domingo 1 de noviembre desde las 17 (hora de Argentina).

La carrera podrá verse en vivo a través de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium. También se podrá seguir el minuto a minuto y las principales novedades de la competencia a través del liveblog de Olé.