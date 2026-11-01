Las reacciones de la dirigencia de River contra la AFA tras el Superclásico polémico: los mensajes de Di Carlo, Brito y D'Onofrio

La advertencia de Di Carlo antes del Superclásico

En la previa del encuentro, el dirigente había hablado sobre la preocupación de los hinchas de River por las decisiones arbitrales y había señalado que la responsabilidad por la transparencia de las competencias debía buscarse en la conducción de la AFA.

“Entendemos la preocupación del hincha de River por el arbitraje, pero creemos que hay gente muy lógica y muy profesional. La responsabilidad y donde tenemos que mirar es hacia la AFA y su presidente. Hay que empezar a mirar para arriba, la responsabilidad sobre la transparencia y la competencia está ahí”, había expresado.

En esa misma intervención, Di Carlo recuperó el concepto de “guardia alta” y sostuvo que el club debía mantenerse atento frente a este tipo de situaciones.

“Siempre hay que tener la guardia alta. Esto no es algo nuevo, estamos en esta situación hace más de una década. Sabemos cómo administrarlo. Haremos lo que sea que esté a nuestro alcance para defender el fútbol de River, como ha sido siempre”, afirmó.

Además, en medio de sus cuestionamientos, el presidente decidió no asistir a la conferencia de prensa protocolar prevista durante la semana.

Jorge Brito y Rodolfo D’Onofrio también apuntaron contra la AFA

A las críticas del actual presidente se sumó Jorge Brito, quien ocupó el cargo antes que Di Carlo. El exdirigente mencionó directamente a la AFA, al responsable del arbitraje argentino, Federico Beligoy, al árbitro Nicolás Ramírez y al VAR.

“Una vergüenza una vez más lo de la AFA, Federico Beligoy, Ramírez y el VAR. Cuánta tristeza me da que el fútbol argentino se haya convertido en esto. Creo que es hora de que todos los que queremos un fútbol distinto levantemos la voz”, publicó en X.

Por su parte, Rodolfo D’Onofrio también había reaccionado con dureza tras la expulsión de Martínez Quarta. “Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto”, escribió.

Luego, el expresidente amplió su descargo y recordó una jugada del anterior Superclásico disputado en el Monumental. En aquella oportunidad, River había reclamado un penal por una acción sobre Lucas Martínez Quarta en los minutos finales, pero el VAR no convocó al árbitro Darío Herrera para revisar la jugada.

“Se acuerdan en la cancha de River, si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamó. Podrá ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza”, agregó.

Daniel Hadad también se sumó a los cuestionamientos

El empresario Daniel Hadad también se expresó en redes sociales y amplió sus críticas más allá de lo ocurrido con River en la Bombonera. “No es solo lo que hacen con River. Están destruyendo el fútbol argentino. Son una asociación ilícita”, publicó en su cuenta de X.

Las declaraciones se sumaron a una serie de reclamos que, desde la previa hasta después del partido, tuvieron como destinatarios a las autoridades arbitrales y a la conducción de la AFA. Mientras Boca se quedó con el Superclásico por 1-0, en River las críticas de sus principales referentes trasladaron la discusión del resultado a las decisiones tomadas durante el encuentro y al funcionamiento del arbitraje argentino.