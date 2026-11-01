Boca vs. River, EN VIVO: el Superclásico por el Torneo Clausura 2026

El encuentro, que se jugará a las 15 en La Bombonera, coincidirá con el período en el que se prevén las condiciones meteorológicas más inestables. Para la tarde, el organismo pronostica una temperatura máxima de 24 grados y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%, con chances de tormentas fuertes.

Durante la mañana, en tanto, se espera una mínima de 18 grados, con tormentas aisladas y probabilidades de lluvia que oscilarán entre el 10% y el 40%.

De esta manera, los hinchas que concurran al estadio y quienes sigan el partido desde distintos puntos del AMBA deberán tener en cuenta las condiciones meteorológicas previstas para la jornada.

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Domingo 1 de noviembre

Hora argentina

15:00

Estadio

La Bombonera

Competencia

Torneo Clausura, fecha 15

Árbitro

Nicolás Ramírez

VAR

Silvio Trucco

TV: ESPN Premium y TNT Sports.