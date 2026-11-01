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Boca vs. River, EN VIVO: el Superclásico por el Torneo Clausura 2026

Boca y River se enfrentan este domingo desde las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El Xeneize y el Millonario protagonizan una nueva edición del Superclásico, con puntos clave en juego para sus aspiraciones en la tabla anual.

Boca vs. River

Boca vs. River, EN VIVO: el Superclásico por el Torneo Clausura 2026

Boca y River se enfrentan este domingo en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El partido comienza a las 15 en el estadio Alberto J. Armando, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en el tramo final de la temporada.

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El Xeneize, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, llega en un buen momento futbolístico y busca una victoria que le permita mantenerse en lo más alto de la tabla anual, luego del triunfo de Rosario Central. El equipo ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final del certamen, pero necesita sumar para sostener su posición en la pelea por el primer puesto de la clasificación general.

Por su parte, River, bajo la conducción de Leonardo Ponzio, visita la Bombonera con la necesidad de conseguir un resultado positivo. El Millonario viene de ganarle 1-0 a Racing en el Monumental y de golear 3-0 a Belgrano en Córdoba, pero sus 52 puntos en la tabla anual lo obligan a sumar para seguir en carrera por la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Alerta amarilla por tormentas en el AMBA: qué pasará con el clima durante el Superclásico

El pronóstico del tiempo para este domingo 1 de noviembre anticipa una jornada inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde rige una alerta amarilla por tormentas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias durante gran parte del día y existe la posibilidad de que el Superclásico entre Boca y River se dispute bajo el agua.

El encuentro, que se jugará a las 15 en La Bombonera, coincidirá con el período en el que se prevén las condiciones meteorológicas más inestables. Para la tarde, el organismo pronostica una temperatura máxima de 24 grados y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%, con chances de tormentas fuertes.

Durante la mañana, en tanto, se espera una mínima de 18 grados, con tormentas aisladas y probabilidades de lluvia que oscilarán entre el 10% y el 40%.

De esta manera, los hinchas que concurran al estadio y quienes sigan el partido desde distintos puntos del AMBA deberán tener en cuenta las condiciones meteorológicas previstas para la jornada.

A qué hora juegan Boca vs. River y dónde ver el Superclásico

Domingo 1 de noviembre

Hora argentina

15:00

Estadio

La Bombonera

Competencia

Torneo Clausura, fecha 15

Árbitro

Nicolás Ramírez

VAR

Silvio Trucco

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

En pocas palabras

  • Superclásico: Boca y River se enfrentan este domingo a las 15 en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.
  • Presentes: El Xeneize busca mantener la cima de la tabla anual, mientras River necesita sumar para clasificar a la Copa Libertadores 2027.
  • Alerta meteorológica: El partido se disputará bajo una alerta amarilla por tormentas en el AMBA, con pronóstico de lluvias y temperaturas máximas de 24 grados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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