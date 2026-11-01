"Le decimos Tarzán": trepó para robar cables y los vecinos lo filmaron en plena acción

El peligro detrás del robo de cables en Billinghurst

Los vecinos advierten que los delincuentes se exponen a un riesgo importante al treparse a los postes y manipular instalaciones eléctricas para extraer el cobre, que luego tendría como destino el mercado ilegal.

Además del peligro para quienes realizan estas maniobras, los robos generan consecuencias para los habitantes de la zona. La sustracción de cables puede provocar interrupciones en el suministro eléctrico y dejar a los hogares sin servicio.

La reiteración de los episodios durante varias madrugadas alimentó el malestar de los residentes, que registraron los movimientos del sospechoso y buscan visibilizar lo que sucede en Billinghurst.

Otro caso: robaba cables, se tiró de un tercer piso para escapar y terminó con una insólita y grave lesión

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en el complejo. En las imágenes se observa cómo uno de los sospechosos intenta evitar la detención y se arroja desde un balcón del tercer piso hacia un patio interno.

El hombre cayó al suelo y quedó tendido, con visibles signos de dolor. Como consecuencia de la caída sufrió una fractura en la espalda y tuvo que ser asistido.

Poco después, otro integrante de la banda intentó realizar la misma maniobra para escapar de los agentes y también terminó herido.

Ambos fueron rescatados por personal de Bomberos y trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. O. Alende, donde quedaron internados bajo custodia policial.

Un tercer sospechoso intentó escapar corriendo. Los efectivos iniciaron una persecución y finalmente lograron alcanzarlo en un descampado cercano. La fuga también quedó registrada por un dron utilizado durante el operativo.