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"Le decimos Tarzán": trepó para robar cables y los vecinos lo filmaron en plena acción

Una cámara de seguridad registró cómo el delincuente se subió al tendido eléctrico, cortó un cable y utilizó el peso de su cuerpo para arrancarlo. Los vecinos aseguran que los robos se repiten desde hace cuatro días.

Le decimos Tarzán: trepó para robar cables y los vecinos lo filmaron en plena acción

"Le decimos Tarzán": trepó para robar cables y los vecinos lo filmaron en plena acción

Los vecinos de Billinghurst, en el partido bonaerense de San Martín, están preocupados por una modalidad de robo que se repite durante la madrugada. Un delincuente quedó filmado mientras trepaba a un poste de luz para cortar cables y llevarse el cobre. Por la forma en la que se mueve sobre el tendido eléctrico, los residentes de la zona ya lo apodaron “Tarzán”.

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El episodio más reciente ocurrió cerca de la 1:30 de este domingo, en la esquina de San Lorenzo y Eva Perón. En las imágenes de una cámara de seguridad se observa cómo el hombre sube hasta el cableado, realiza un corte y después se cuelga para intentar desprenderlo con el peso de su propio cuerpo.

Al advertir que se acercaban algunos vehículos, el sospechoso interrumpió la maniobra y escapó. Sin embargo, según el relato de los vecinos, regresó unas tres horas más tarde para completar el robo y llevarse el material.

La preocupación no se limita a ese episodio: aseguran que desde hace cuatro noches consecutivas sufren hechos similares en el barrio.

El peligro detrás del robo de cables en Billinghurst

Los vecinos advierten que los delincuentes se exponen a un riesgo importante al treparse a los postes y manipular instalaciones eléctricas para extraer el cobre, que luego tendría como destino el mercado ilegal.

Además del peligro para quienes realizan estas maniobras, los robos generan consecuencias para los habitantes de la zona. La sustracción de cables puede provocar interrupciones en el suministro eléctrico y dejar a los hogares sin servicio.

La reiteración de los episodios durante varias madrugadas alimentó el malestar de los residentes, que registraron los movimientos del sospechoso y buscan visibilizar lo que sucede en Billinghurst.

Otro caso: robaba cables, se tiró de un tercer piso para escapar y terminó con una insólita y grave lesión

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en el complejo. En las imágenes se observa cómo uno de los sospechosos intenta evitar la detención y se arroja desde un balcón del tercer piso hacia un patio interno.

El hombre cayó al suelo y quedó tendido, con visibles signos de dolor. Como consecuencia de la caída sufrió una fractura en la espalda y tuvo que ser asistido.

Poco después, otro integrante de la banda intentó realizar la misma maniobra para escapar de los agentes y también terminó herido.

Ambos fueron rescatados por personal de Bomberos y trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. O. Alende, donde quedaron internados bajo custodia policial.

Un tercer sospechoso intentó escapar corriendo. Los efectivos iniciaron una persecución y finalmente lograron alcanzarlo en un descampado cercano. La fuga también quedó registrada por un dron utilizado durante el operativo.

En pocas palabras

  • Preocupación vecinal: Delincuente trepó a un poste de luz para robar cables de cobre en Billinghurst.
  • Modalidad repetida: Los robos de cables se producen desde hace cuatro noches consecutivas en la zona.
  • Riesgos y consecuencias: Los ladrones se exponen a peligros eléctricos, y los robos causan cortes de suministro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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