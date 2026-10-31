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Boca y River en un Superclásico clave: a qué hora juegan, dónde verlo y las posibles formaciones

El Xeneize recibirá al Millonario en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega en plena pelea por cuatro títulos, mientras que los de Ponzio buscarán un triunfo determinante.

Boca y River en un Superclásico clave. (Foto: archivo)

Boca y River en un Superclásico clave. (Foto: archivo)

Boca y River volverán a enfrentarse este domingo en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el cierre de la temporada 2026. El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.

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El árbitro designado para dirigir el partido es Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco será el encargado del VAR. Los dos equipos llegan con realidades diferentes.

Boca atraviesa una temporada en la que mantiene abiertas sus posibilidades de conquistar cuatro títulos, mientras que River intenta recuperar terreno después de un año marcado por eliminaciones y resultados irregulares.

A qué hora juegan Boca vs. River y dónde ver el Superclásico

Domingo 1 de noviembre

Hora argentina

15:00

Estadio

La Bombonera

Competencia

Torneo Clausura, fecha 15

Árbitro

Nicolás Ramírez

VAR

Silvio Trucco

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

El Xeneize recibir&aacute; al Millonario en La Bombonera por la fecha 15. (Foto: archivo)

El Xeneize recibirá al Millonario en La Bombonera por la fecha 15. (Foto: archivo)

Cómo llega Boca al Superclásico contra River

Boca afrontará el partido ante su clásico rival en uno de los momentos más importantes de la temporada. El conjunto dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena continúa en carrera en cuatro competencias y sueña con cerrar el año con una conquista histórica.

En el Torneo Clausura, el Xeneize ocupa el tercer puesto de la Zona A con 27 puntos, una posición que lo mantiene entre los principales candidatos a avanzar a los playoffs. Además, el equipo está involucrado en la disputa por el primer lugar de la tabla anual, que otorga el título de Campeón de Liga.

Su presente también genera expectativas en las copas: Boca se clasificó a la final de la Copa Sudamericana y alcanzó las semifinales de la Copa Argentina.

En este contexto, una victoria frente a River tendría un valor especial. No solo significaría quedarse con el Superclásico ante su gente, sino también sumar confianza para afrontar las definiciones que se aproximan.

Cómo llega River al partido contra Boca en La Bombonera

El panorama de River es diferente. El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio buscará conseguir una victoria que le permita darle otro impulso a una temporada complicada. El Millonario sufrió eliminaciones tempranas en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina, resultados que lo dejaron sin posibilidades de disputar esos títulos.

Tampoco conserva chances de alcanzar la primera posición de la tabla anual, por lo que el Torneo Clausura aparece como su principal objetivo para el cierre de 2026. Sin embargo, River consiguió mejorar su rendimiento en las últimas fechas y llegó a los 23 puntos, una cosecha que lo dejó cerca de asegurar su clasificación a los playoffs.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega en plena pelea por cuatro t&iacute;tulos, mientras que los de Ponzio buscar&aacute;n un triunfo determinante.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega en plena pelea por cuatro títulos, mientras que los de Ponzio buscarán un triunfo determinante.

El desafío será trasladar esa recuperación a un escenario exigente como La Bombonera, donde intentará imponerse ante un Boca que atraviesa un presente competitivo. Para el equipo de Ponzio, ganar el Superclásico representaría un impulso deportivo y anímico de cara a la etapa decisiva del campeonato.

La posible formación de Boca para enfrentar a River

Rodolfo Arruabarrena todavía debe resolver algunas dudas antes de confirmar el equipo que saldrá a jugar el Superclásico. La principal incógnita se encuentra en el ataque, donde Alan Velasco y Sebastián Villa aparecen como candidatos a ocupar un lugar entre los titulares.

Probable equipo de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. Director técnico: Rodolfo Arruabarrena.

La posible formación de River para visitar a Boca

Leonardo Ponzio también prepara su equipo para el encuentro en La Bombonera, con la intención de sostener la mejoría mostrada en las últimas presentaciones. La formación prevista incluye a Thiago Almada como enlace y a Ángel Correa y Lucas Beltrán como principales referencias ofensivas.

Probable equipo de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. Director técnico: Leonardo Ponzio.

En pocas palabras

  • Superclásico clave: Boca recibirá a River en La Bombonera este domingo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.
  • Boca apunta a cuatro títulos: El Xeneize, tercero en su zona, busca un triunfo ante River para reforzar su gran temporada.
  • River busca impulso: El Millonario necesita una victoria para mejorar su presente y clasificar a los playoffs del Clausura.
Resumen generado por Thinkindot AI
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