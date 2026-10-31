Boca y River en un Superclásico clave: a qué hora juegan, dónde verlo y las posibles formaciones

Hora argentina

15:00

Estadio

La Bombonera

Competencia

Torneo Clausura, fecha 15

Árbitro

Nicolás Ramírez

VAR

Silvio Trucco

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

El Xeneize recibirá al Millonario en La Bombonera por la fecha 15. (Foto: archivo)

Cómo llega Boca al Superclásico contra River

Boca afrontará el partido ante su clásico rival en uno de los momentos más importantes de la temporada. El conjunto dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena continúa en carrera en cuatro competencias y sueña con cerrar el año con una conquista histórica.

En el Torneo Clausura, el Xeneize ocupa el tercer puesto de la Zona A con 27 puntos, una posición que lo mantiene entre los principales candidatos a avanzar a los playoffs. Además, el equipo está involucrado en la disputa por el primer lugar de la tabla anual, que otorga el título de Campeón de Liga.

Su presente también genera expectativas en las copas: Boca se clasificó a la final de la Copa Sudamericana y alcanzó las semifinales de la Copa Argentina.

En este contexto, una victoria frente a River tendría un valor especial. No solo significaría quedarse con el Superclásico ante su gente, sino también sumar confianza para afrontar las definiciones que se aproximan.

Cómo llega River al partido contra Boca en La Bombonera

El panorama de River es diferente. El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio buscará conseguir una victoria que le permita darle otro impulso a una temporada complicada. El Millonario sufrió eliminaciones tempranas en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina, resultados que lo dejaron sin posibilidades de disputar esos títulos.

Tampoco conserva chances de alcanzar la primera posición de la tabla anual, por lo que el Torneo Clausura aparece como su principal objetivo para el cierre de 2026. Sin embargo, River consiguió mejorar su rendimiento en las últimas fechas y llegó a los 23 puntos, una cosecha que lo dejó cerca de asegurar su clasificación a los playoffs.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega en plena pelea por cuatro títulos, mientras que los de Ponzio buscarán un triunfo determinante.

El desafío será trasladar esa recuperación a un escenario exigente como La Bombonera, donde intentará imponerse ante un Boca que atraviesa un presente competitivo. Para el equipo de Ponzio, ganar el Superclásico representaría un impulso deportivo y anímico de cara a la etapa decisiva del campeonato.

La posible formación de Boca para enfrentar a River

Rodolfo Arruabarrena todavía debe resolver algunas dudas antes de confirmar el equipo que saldrá a jugar el Superclásico. La principal incógnita se encuentra en el ataque, donde Alan Velasco y Sebastián Villa aparecen como candidatos a ocupar un lugar entre los titulares.

Probable equipo de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. Director técnico: Rodolfo Arruabarrena.

La posible formación de River para visitar a Boca

Leonardo Ponzio también prepara su equipo para el encuentro en La Bombonera, con la intención de sostener la mejoría mostrada en las últimas presentaciones. La formación prevista incluye a Thiago Almada como enlace y a Ángel Correa y Lucas Beltrán como principales referencias ofensivas.

Probable equipo de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. Director técnico: Leonardo Ponzio.