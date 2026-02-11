En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1
FÓRMULA 1

Complicado arranque para Franco Colapinto en Bahréin: falla en su Alpine y pocas vueltas en los test

El piloto argentino tuvo un inconveniente con su Alpine en la curva 8 del circuito de Sakhir, generó la primera bandera roja del año y terminó la sesión con el menor número de vueltas.

GettyImages

GettyImages

La pretemporada de la Fórmula 1 comenzó en Bahréin y tuvo a Franco Colapinto como uno de los protagonistas en el primer día oficial de actividad. Sin embargo, el estreno del piloto argentino con el Alpine A526 no fue el ideal: sufrió un problema mecánico, generó la primera bandera roja del año y terminó la sesión con el menor número de vueltas entre los 11 pilotos.

Leé también Lo que se viene para Colapinto en la Fórmula 1: así serán los tests clave de Bahréin
lo que se viene para colapinto en la formula 1: asi seran los tests clave de bahrein
image

Franco Colapinto en el test del circuito de Bahréin - Altaf Qadri - AP

El inconveniente se produjo durante la mañana en el circuito de Sakhir. Según informó el portal Motorsport, el monoplaza del argentino se detuvo en el ingreso a la horquilla de la curva 8, luego de una hora y media de pruebas. Colapinto intentó poner el auto nuevamente en marcha, pero no lo logró y debió ingresar una grúa para retirarlo de la pista y trasladarlo a los boxes, donde fue revisado por los técnicos.

Tras el contratiempo, el piloto oriundo de Pilar pudo volver a girar aproximadamente una hora después. En ese regreso lo hizo con neumáticos nuevos: al momento del problema estaba utilizando el compuesto duro, pero luego cambió al medio para continuar con el programa de pruebas.

Antes de la falla, Colapinto había marcado un tiempo de 1m41s600, que lo ubicaba en el último lugar de la tabla entre los 11 pilotos presentes en la jornada. Más tarde logró mejorar su registro a 1m40s330, aunque no pudo escalar posiciones y terminó como el que menos vueltas completó, con un total de 28 giros.

En el tope de los tiempos apareció Max Verstappen, de Red Bull, con un registro de 1m35s433, seguido por Oscar Piastri, de McLaren, con 1m35s602, y George Russell, de Mercedes, con 1m36s108.

Los problemas con el motor ya habían sido motivo de quejas tanto de Colapinto como de Pierre Gasly durante la temporada pasada. El piloto argentino había señalado las dificultades del auto para competir en las rectas, mientras que el francés también había expresado su descontento por radio tras una carrera.

De todos modos, se trata apenas de los primeros ensayos de la pretemporada, pensados para probar los autos y ajustar detalles antes del inicio del campeonato, por lo que en Alpine esperan mejorar el rendimiento a medida que avancen los test.

