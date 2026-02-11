Complicado arranque para Franco Colapinto en Bahréin: falla en su Alpine y pocas vueltas en los test

Antes de la falla, Colapinto había marcado un tiempo de 1m41s600, que lo ubicaba en el último lugar de la tabla entre los 11 pilotos presentes en la jornada. Más tarde logró mejorar su registro a 1m40s330, aunque no pudo escalar posiciones y terminó como el que menos vueltas completó, con un total de 28 giros.

En el tope de los tiempos apareció Max Verstappen, de Red Bull, con un registro de 1m35s433, seguido por Oscar Piastri, de McLaren, con 1m35s602, y George Russell, de Mercedes, con 1m36s108.

Los problemas con el motor ya habían sido motivo de quejas tanto de Colapinto como de Pierre Gasly durante la temporada pasada. El piloto argentino había señalado las dificultades del auto para competir en las rectas, mientras que el francés también había expresado su descontento por radio tras una carrera.

De todos modos, se trata apenas de los primeros ensayos de la pretemporada, pensados para probar los autos y ajustar detalles antes del inicio del campeonato, por lo que en Alpine esperan mejorar el rendimiento a medida que avancen los test.