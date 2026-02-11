En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

El llamativo mensaje de Alpine tras el primer día de Colapinto en los tests de Bahréin

La escudería francesa publicó imágenes del piloto argentino y destacó su participación en el inicio de las pruebas de pretemporada en el circuito de Sakhir.

Franco Colapinto tuvo su estreno en la pretemporada de la Fórmula 1 y, tras la primera jornada de pruebas en Bahréin, Alpine compartió un posteo en sus redes sociales con el argentino como protagonista.

colapinto_alpine_posteo

La escudería francesa publicó una serie de imágenes del piloto oriundo de Pilar luego de su participación en el circuito de Sakhir, donde comenzó la actividad oficial de los tests de pretemporada. “La competencia de la mañana”, escribió el equipo en su cuenta oficial de Instagram, junto a fotos del argentino tanto en pista como trabajando junto a los ingenieros dentro del box.

En números, Colapinto completó 28 vueltas y recorrió un total de 151 kilómetros durante la jornada. El día incluyó una detención por un inconveniente técnico, pero el balance terminó siendo positivo, ya que pudo volver a la pista y sumar rodaje con el monoplaza.

Cuándo vuelve a girar Franco Colapinto en Bahréin

El piloto argentino de Alpine volverá a tener actividad el viernes. La tercera y última tanda de pruebas de pretemporada se desarrollará del 18 al 20 de febrero, nuevamente en el circuito de Sakhir, antes del inicio oficial del campeonato.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia, programado para el fin de semana del 6 al 8 de marzo, lo que marcará el inicio del calendario para los equipos y pilotos en el nuevo año de competencia.

Tras esta primera jornada de pruebas, Alpine continuará con su programa de desarrollo del monoplaza, mientras Colapinto suma kilómetros y experiencia de cara al comienzo del campeonato.

El calendario de la Fórmula 1 2026

  • GP de Australia: 6-8 de marzo
  • GP de China: 13-15 de marzo
  • GP de Japón: 27-29 de marzo
  • GP de Baréin: 10-12 de abril
  • GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril
  • GP de Miami: 1-3 de mayo
  • GP de Canadá: 22-24 de mayo
  • GP de Mónaco: 5-7 de junio
  • GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio
  • GP de Austria: 26-28 de junio
  • GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio
  • GP de Bélgica: 17-19 de julio
  • GP de Hungría: 24-26 de julio
  • GP de Países Bajos: 21-23 de agosto
  • GP de Italia: 4-6 de septiembre
  • GP de España: 11-13 de septiembre
  • GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre
  • GP de Singapur: 9-11 de octubre
  • GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre
  • GP de México: 30 octubre - 1 noviembre
  • GP de Brasil: 6-8 de noviembre
  • GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre
  • GP de Catar: 27-29 de noviembre
  • GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre
