Boca en crisis: Riquelme habló cara a cara con el plantel tras la derrota con Vélez

Además, el periodista Tato Aguilera informó que el presidente solicitó una reunión específica con los jugadores de mayor experiencia y jerarquía del plantel, con el objetivo de encontrar respuestas y soluciones en medio de la irregularidad.

¿Es habitual que Riquelme tenga este tipo de charlas con el equipo?

No se trata de un hecho aislado. Durante su gestión, Riquelme ya protagonizó reuniones similares en momentos de crisis futbolística. Incluso, en algunas ocasiones, los encuentros se realizaron dentro del vestuario de la Bombonera.

La metodología del presidente apunta a mantener un diálogo directo con el plantel, debatir los objetivos deportivos y buscar soluciones cuando los resultados no acompañan. Durante 2025, por ejemplo, ingresó al vestuario tras dos derrotas que marcaron el año del club: las eliminaciones de la Copa Libertadores y la Copa Argentina frente a Alianza Lima y Vélez, respectivamente.

Mientras tanto, el equipo ya trabaja pensando en el próximo compromiso. Boca recibirá a Platense el domingo 15 de febrero a las 19:30 en la Bombonera, en un partido que aparece como clave para intentar recuperar la confianza y encauzar el rumbo en el Torneo Apertura.