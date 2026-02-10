En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Riquelme
FÚTBOL

Boca en crisis: Riquelme habló cara a cara con el plantel tras la derrota con Vélez

El presidente de Boca se presentó en el predio de Ezeiza, habló con el plantel y el cuerpo técnico y buscó respuestas tras la derrota 2-1 frente a Vélez.

Boca en crisis: Riquelme habló cara a cara con el plantel tras la derrota con Vélez

Boca modificó su planificación tras la derrota 2-1 ante Vélez en Liniers y la decisión de Claudio Úbeda de cancelar el día libre derivó en una escena inesperada para el plantel. En el predio de Ezeiza, los futbolistas se encontraron con la presencia de Juan Román Riquelme, quien se reunió con los jugadores y el cuerpo técnico para analizar el momento del equipo.

Leé también Úbeda confesó su preocupación tras la derrota de Boca ante Vélez: "Tenemos..."
ubeda confeso su preocupacion tras la derrota de boca ante velez: tenemos...
image

Según reveló el periodista Augusto César, el presidente del club tomó la palabra durante el encuentro y luego escuchó a los protagonistas. “Riquelme tomó la palabra y luego los escuchó”, detalló el cronista, quien agregó que la intención del encuentro fue “intercambiar opiniones sobre el nivel del equipo y lo que sucedió anoche”.

La derrota ante el Fortín, que significó otro golpe como visitante, dejó preocupación en el mundo Boca. En ese contexto, el ídolo y actual dirigente no quedó conforme con el rendimiento del equipo y decidió manifestarlo en una charla cara a cara con los futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Úbeda.

Por qué Riquelme se reunió con el plantel de Boca

El encuentro se dio luego de la caída en Liniers y de la decisión del entrenador de cancelar la jornada libre posterior al partido. La intención fue analizar el nivel del equipo y buscar explicaciones al bajón futbolístico que atraviesa Boca en este arranque de torneo.

Además, el periodista Tato Aguilera informó que el presidente solicitó una reunión específica con los jugadores de mayor experiencia y jerarquía del plantel, con el objetivo de encontrar respuestas y soluciones en medio de la irregularidad.

¿Es habitual que Riquelme tenga este tipo de charlas con el equipo?

No se trata de un hecho aislado. Durante su gestión, Riquelme ya protagonizó reuniones similares en momentos de crisis futbolística. Incluso, en algunas ocasiones, los encuentros se realizaron dentro del vestuario de la Bombonera.

La metodología del presidente apunta a mantener un diálogo directo con el plantel, debatir los objetivos deportivos y buscar soluciones cuando los resultados no acompañan. Durante 2025, por ejemplo, ingresó al vestuario tras dos derrotas que marcaron el año del club: las eliminaciones de la Copa Libertadores y la Copa Argentina frente a Alianza Lima y Vélez, respectivamente.

Mientras tanto, el equipo ya trabaja pensando en el próximo compromiso. Boca recibirá a Platense el domingo 15 de febrero a las 19:30 en la Bombonera, en un partido que aparece como clave para intentar recuperar la confianza y encauzar el rumbo en el Torneo Apertura.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Riquelme
Notas relacionadas
Boca sumó otro lesionado ante Vélez y crece la preocupación en el plantel
Volantazo en Boca: la inesperada decisión de Claudio Úbeda tras la derrota ante Vélez
Boca acelera por Cetré: llegó a un acuerdo con Estudiantes y solo restan los papeles para que sea refuerzo

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar