Boca, se juega todo ante Alianza Lima: ¿qué pasa si pierde y queda eliminado de la Copa Libertadores?

Y no es una exageración. Si Boca gana por más de un gol, avanzará a la Fase 3, donde enfrentará al ganador de Independiente Santa Fe (COL) vs. Deportes Iquique (CHI) y, en el peor de los casos, tendrá asegurada su participación en la Copa Sudamericana. Pero si el equipo de Gago cae o no logra dar vuelta la serie, quedará sin torneos internacionales en 2025, una situación inédita en la última década.

La presión de La Bombonera y el antecedente de 2015

El malestar de los hinchas ya se hizo sentir en el último partido de Boca como local, con silbidos y reprobaciones ante un rendimiento que no convence. Un nuevo tropiezo podría agravar aún más la crisis y dejar al club sin participación en torneos continentales por segundo año consecutivo.

La última vez que Boca estuvo al borde de la eliminación en un repechaje fue en 2015, cuando tuvo que definir su clasificación a la Copa Libertadores en un partido decisivo contra Vélez, que resolvió con un gol de Nicolás Colazo. Esta vez, el contexto es distinto, y la presión es aún mayor.

Boca se juega mucho más que un partido. La noche de hoy puede marcar el rumbo del equipo en la temporada y el futuro de Gago en el club.