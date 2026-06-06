Matías Martín blanqueó su romance con Paloma Cavanna tras meses de especulaciones: las fotos

Sin embargo, pese a la repercusión que generaron aquellos comentarios, ninguna de las personas involucradas salió a hacer declaraciones públicas. Tanto Matías Martin como Paloma Cavanna optaron por mantener un perfil muy bajo y evitar cualquier tipo de exposición relacionada con su vínculo.

Con el correr de los meses, el silencio se mantuvo intacto. Pero ahora, la situación cambió. A través de las imágenes que compartieron durante su viaje, ambos dejaron en evidencia que atraviesan un presente sentimental pleno y que ya no tienen intención de ocultar la relación.

Durante su estadía en San Antonio de Areco, recorrieron distintos rincones de la ciudad, disfrutaron de propuestas gastronómicas y aprovecharon los espacios al aire libre para relajarse. En cada una de las fotos se los pudo ver sonrientes, cercanos y disfrutando de la compañía mutua.

Entre caminatas, momentos de descanso y actividades al aire libre, la pareja mostró una faceta íntima que hasta ahora había permanecido reservada. Así, Matías Martin puso fin a las especulaciones y oficializó su romance con Paloma Cavanna, una historia que durante meses se desarrolló con absoluta discreción y lejos de los flashes.

Matías Martin y Paloma Cavanna oficializaron romance en Areco

Quién es Paloma Cavanna, la nueva novia de Matías Martin

Tras varios meses de rumores, Matías Martin decidió ponerle fin a las especulaciones y confirmó públicamente su relación con Paloma Cavanna, la mujer que logró conquistar al reconocido conductor y periodista deportivo. Desde entonces, el nombre de la vestuarista comenzó a despertar curiosidad y muchos se preguntan quién es la flamante pareja del animador.

Aunque mantiene un perfil bajo y alejado de los medios, en las últimas semanas empezaron a trascender algunos detalles sobre su vida personal y profesional. Paloma Cavanna tiene 41 años, trabaja como vestuarista en el Canal de la Ciudad y desarrolla su carrera vinculada al mundo audiovisual. Además, es hermana del productor Joaquín Cavanna.

La historia de amor con Matías Martin salió a la luz a fines de 2025. En ese momento, Yanina Latorre reveló en televisión que el conductor estaba comenzando una nueva relación con una vestuarista llamada Paloma Cavanna. A partir de entonces, distintas señales alimentaron las versiones de romance.

Paloma Cavanna 1

Entre ellas aparecieron intercambios en redes sociales y una aparición pública de ambos durante un recital de Oasis, situación que incrementó las sospechas sobre el vínculo. Finalmente, la confirmación llegó en noviembre de 2025, apenas tres meses después de la separación de Martin de su anterior pareja, Victoria De Masi.

Según distintas versiones, Cavanna está separada y es madre. Además de su trabajo, entre sus principales hobbies figura el fútbol amateur, actividad que suele compartir con amigas.

Con el paso de las semanas, el propio conductor dejó de esquivar las consultas sobre su presente sentimental y terminó reconociendo el gran momento que atraviesa. “Estoy feliz”, expresó cuando fue consultado por la prensa acerca de su relación.