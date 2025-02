Boca tomó aire: Fernando Gago analizó la victoria ante Huracán y ya piensa en Racing

En cuanto al desarrollo del partido, el exjugador de Racing y Aldosivi destacó el control del juego, especialmente en la primera mitad: "En el primer tiempo se dieron situaciones donde creo que teníamos el partido en una situación controlada. En el segundo tiempo lo hicimos con más tiempo, con más situaciones donde se sentían a gusto para poder jugar y recibir".

Uno de los momentos más celebrados por Gago fue el segundo gol, obra de Carlos Palacios, que selló el triunfo en La Bombonera. "La situación del segundo gol tratábamos de tener ese juego interno para lastimar por dentro. El segundo tiempo fue bueno tanto en el juego, en la presión, en las situaciones para defender", explicó el entrenador, haciendo énfasis en la planificación táctica detrás del tanto decisivo.

Fernando Gago ya piensa en Racing

Finalmente, Gago se refirió a su próximo desafío: el duelo ante Racing, club al que dirigió entre 2021 y 2023, y con el que logró dos títulos. Con una actitud calmada, expresó: "Muy tranquilo, yo tengo momentos vivos muy buenos en mi club anterior, en Racing. He vivido cosas muy buenas. Hoy me toca estar en otra institución, voy a afrontar el partido con tal normalidad. Yo no soy importante, lo importante es Boca, los jugadores y tratar de conseguir los resultados. Lo mío es externo y no sirve para nada".