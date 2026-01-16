Pretemporada: Úbeda define el segundo amistoso de Boca con cuatro bajas confirmadas

En ataque, las ausencias también son importantes. Edinson Cavani continúa con una lumbalgia que arrastra desde el cierre del último torneo y que condiciona su participación en la pretemporada. En tanto, Milton Giménez quedó al margen por una pubalgia, motivo por el cual tampoco estuvo disponible ante Millonarios.

Cómo trabajó el plantel de Boca tras el empate ante Millonarios

Luego del amistoso en la Bombonera, el cuerpo técnico dividió las cargas. Los futbolistas que fueron titulares ante el conjunto colombiano realizaron trabajos regenerativos, mientras que aquellos que sumaron pocos minutos o no jugaron disputaron una práctica de fútbol frente a la Reserva.

En ese ensayo, Úbeda paró un once integrado por Leandro Brey; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Dalmasso, Tomás Belmonte, Agustín Martegani; Kevin Zenón, Lucas Janson y Alan Velasco, varios de los cuales tienen chances concretas de ser titulares ante Olimpia.

El amistoso del domingo servirá como última prueba antes del arranque oficial de la competencia, en un contexto en el que Boca busca ajustar funcionamiento y ritmo futbolístico, aun con la dificultad de no contar con algunas de sus principales figuras.