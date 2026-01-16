En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Pretemporada
FÚTBOL

Pretemporada: Úbeda define el segundo amistoso de Boca con cuatro bajas confirmadas

Tras el empate ante Millonarios, Boca volvió a entrenarse en Ezeiza con la mira puesta en el amistoso del domingo en San Nicolás, donde no podrá contar con cuatro futbolistas.

Pretemporada: Úbeda define el segundo amistoso de Boca con cuatro bajas confirmadas

Boca ya dejó atrás el empate sin goles frente a Millonarios en La Bombonera, en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo, y retomó los entrenamientos en el predio de Ezeiza con la cabeza puesta en su segundo y último amistoso de la pretemporada. El próximo domingo 18, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se medirá ante Olimpia de Paraguay en el estadio de San Nicolás de los Arroyos, aunque lo hará con cuatro bajas confirmadas que obligan al cuerpo técnico a reorganizar el equipo.

Leé también Parte médico oficial: quiénes son los cuatro lesionados de Boca y qué tiene cada uno
parte medico oficial: quienes son los cuatro lesionados de boca y que tiene cada uno
image

Las últimas prácticas dejaron en claro que el entrenador no podrá contar con Edinson Cavani, Milton Giménez, Rodrigo Battaglia ni Carlos Palacios, todos marginados por distintas molestias físicas que arrastran desde los últimos días y que los mantienen trabajando de manera diferenciada.

Quiénes son los jugadores descartados y qué lesión tiene cada uno

El parte médico interno de Boca indica que Carlos Palacios continúa afectado por una sinovitis en la rodilla derecha, producto de un golpe que reavivó una zona sensible durante la temporada pasada. El chileno todavía no pudo sumarse a los trabajos a la par del grupo y su presencia recién será evaluada de cara al debut oficial.

Por su parte, Rodrigo Battaglia padece una tendinopatía insercional en el tendón de Aquiles derecho, una dolencia que lo tiene sin entrenarse con normalidad desde hace varios días. La evolución es día a día y no se establecieron plazos de regreso.

En ataque, las ausencias también son importantes. Edinson Cavani continúa con una lumbalgia que arrastra desde el cierre del último torneo y que condiciona su participación en la pretemporada. En tanto, Milton Giménez quedó al margen por una pubalgia, motivo por el cual tampoco estuvo disponible ante Millonarios.

Cómo trabajó el plantel de Boca tras el empate ante Millonarios

Luego del amistoso en la Bombonera, el cuerpo técnico dividió las cargas. Los futbolistas que fueron titulares ante el conjunto colombiano realizaron trabajos regenerativos, mientras que aquellos que sumaron pocos minutos o no jugaron disputaron una práctica de fútbol frente a la Reserva.

En ese ensayo, Úbeda paró un once integrado por Leandro Brey; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Dalmasso, Tomás Belmonte, Agustín Martegani; Kevin Zenón, Lucas Janson y Alan Velasco, varios de los cuales tienen chances concretas de ser titulares ante Olimpia.

El amistoso del domingo servirá como última prueba antes del arranque oficial de la competencia, en un contexto en el que Boca busca ajustar funcionamiento y ritmo futbolístico, aun con la dificultad de no contar con algunas de sus principales figuras.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Pretemporada
Notas relacionadas
Leandro Paredes respaldó la continuidad de Úbeda en Boca con una frase que sorprendió a todos: "Siempre..."
Tras sumar solo un refuerzo, Riquelme habló sobre el mercado de pases de Boca: "No tenemos..."
Preocupación en Boca: los tres jugadores titulares que entrenan diferenciado y no llegarían al primer amistoso

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar