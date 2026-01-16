En vivo Radio La Red
Chiquito Romero rompió el silencio sobre su futuro y dejó una confesión que sorprendió a los hinchas de Boca: "Es lo que más me preguntan"

El exarquero de Boca recordó el episodio que marcó su salida de la Bombonera, contó qué le dicen los hinchas cuando lo cruzan en la calle y dejó abierta la incógnita sobre el final de su carrera.

Chiquito Romero rompió el silencio sobre su futuro y dejó una confesión que sorprendió a los hinchas de Boca: Es lo que más me preguntan

Sergio “Chiquito” Romero atraviesa un momento particular de su carrera. A los 38 años y tras un último paso turbulento por Boca, el exarquero de la Selección Argentina se encuentra sin club, a la espera de una oportunidad que lo motive a seguir en la actividad profesional. Mientras tanto, reflexiona sobre su futuro, repasa lo que ocurrió en la Ribera y revela cuál es la pregunta que más le hacen los hinchas.

image

Luego de su salida de Boca, Romero firmó contrato con Argentinos Juniors, aunque un error lo marginó del plantel y su vínculo se extinguió en diciembre. Desde entonces, permanece libre y evaluando los próximos pasos. “Me llamaron de muchos lugares, pero no tengo ganas de mover a la familia de Buenos Aires”, explicó en una entrevista con DSports Radio, dejando en claro que hoy prioriza la estabilidad personal por sobre cualquier propuesta.

¿Seguir jugando o pensar en el retiro?

Romero fue sincero al hablar del momento que atraviesa. “Siempre priorizo volver a jugar. Tengo una edad avanzada para lo que es el fútbol y quizás ya puedo aportar desde otro lugar”, reflexionó. Aun así, dejó en claro que no siente apuro ni desesperación: “No tengo problema de estar parado seis meses”, afirmó, mostrando una postura madura frente a la incertidumbre.

Más allá de lo deportivo, Boca sigue siendo un tema recurrente en su vida cotidiana. El propio arquero contó que mantiene contacto permanente con los hinchas cuando lo reconocen en la calle. “El hincha de Boca me pregunta por qué me fui”, reveló. Y explicó cuál es su respuesta habitual: “Les digo que fue por el episodio con el hincha y por el último año que me tocó atajar, que no fue como el anterior”.

Ese episodio, ocurrido tras un Superclásico en la Bombonera, marcó un antes y un después en su etapa en el club. Romero no esquivó el tema y volvió a expresar su arrepentimiento. “Me arrepentí de lo que pasó en el mismo momento. Por eso automáticamente salí a aclarar la situación”, recordó, consciente de que aquel cruce con un simpatizante terminó de sellar su destino en la institución.

Con la carrera entrando en su tramo final, “Chiquito” también empieza a pensar en el día después. Contó que ya realizó el curso de entrenador y que su intención es seguir ligado al fútbol desde otro rol cuando llegue el momento de colgar los guantes. Por ahora, no hay una fecha definida para el retiro. La incógnita sigue abierta y la pelota, esta vez, está del lado del destino: resta saber si aparecerá ese llamado que le permita despedirse dentro de una cancha.

