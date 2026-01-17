En vivo Radio La Red
Deportes
Guillermo
Tenis
Conmoción

Murió Guillermo Salatino a los 80 años: luto en el tenis y el periodismo argentino

El reconocido cronista sufrió un paro cardíaco antes de someterse a una cirugía de cadera que estaba programada. Su última cobertura internacional fue en las finales de la Copa Davis 2025.

El mundo del tenis y el periodismo deportivo atraviesa horas de profundo dolor. A los 80 años, murió Guillermo Salatino, uno de los grandes referentes del periodismo especializado en tenis en la Argentina. El reconocido cronista sufrió un paro cardíaco este sábado, minutos antes de someterse a una cirugía de cadera que estaba programada desde hacía varios días.

Salatino había estado recientemente vinculado a la actualidad del circuito: su última cobertura internacional fue en las finales de la Copa Davis 2025, disputadas en Bologna. En las últimas semanas, se encontraba disfrutando de vacaciones junto a su familia, mientras seguía con atención todo lo relacionado con el deporte que marcó su vida.

Murió Guillermo Salatino, el periodista argentino de tenis más influyente en la historia (Foto: X @GuilleSalatino)

Una voz clave del tenis argentino

A lo largo de décadas, Guillermo Salatino marcó una época como especialista en tenis y acompañó de cerca a cientos de tenistas argentinos en distintas etapas de sus carreras. Su mirada analítica, su cercanía con los protagonistas y su enorme conocimiento del circuito lo convirtieron en una voz de referencia obligada para varias generaciones de fanáticos.

Si bien había dejado la cobertura presencial tras Wimbledon 2022, lo hizo por recomendación médica. Aun así, nunca se alejó del todo del tenis: seguía cada torneo, opinaba, analizaba y marcaba agenda con sus comentarios, especialmente en la previa de los grandes certámenes.

Días antes del Australian Open, el propio Salatino había hablado públicamente sobre su estado de salud y los motivos que lo llevaron a reducir su actividad en los torneos.

Murió la leyenda del periodismo argentino de tenis Guillermo Salatino (Foto: X @GuilleSalatino)

Tengo seis stents, me detectaron EPOC y hay dificultades para caminar. Por eso dejé de ir a los torneos. Me gustaría volver, pero de otra manera, no a trabajar 12 horas como hice siempre en los grandes torneos”, había reconocido en una entrevista, con la honestidad que lo caracterizaba.

Conmoción y despedida

La noticia de su muerte generó una fuerte conmoción en el ambiente del deporte y el periodismo. Durante las últimas horas, mensajes de dolor y reconocimiento inundaron las redes sociales, con recuerdos, agradecimientos y homenajes de colegas, deportistas y seguidores.

En las próximas horas se esperan precisiones sobre los detalles del velatorio, para que familiares, amigos y admiradores puedan darle el último adiós a una figura que dejó una huella imborrable en el tenis argentino.

