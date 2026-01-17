Murió Guillermo Salatino a los 80 años: luto en el tenis y el periodismo argentino. 

Días antes del Australian Open, el propio Salatino había hablado públicamente sobre su estado de salud y los motivos que lo llevaron a reducir su actividad en los torneos.

“Tengo seis stents, me detectaron EPOC y hay dificultades para caminar. Por eso dejé de ir a los torneos. Me gustaría volver, pero de otra manera, no a trabajar 12 horas como hice siempre en los grandes torneos”, había reconocido en una entrevista, con la honestidad que lo caracterizaba.

Conmoción y despedida

La noticia de su muerte generó una fuerte conmoción en el ambiente del deporte y el periodismo. Durante las últimas horas, mensajes de dolor y reconocimiento inundaron las redes sociales, con recuerdos, agradecimientos y homenajes de colegas, deportistas y seguidores.

Embed Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo.



Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a… pic.twitter.com/tC6MKIbpdB — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) January 17, 2026

En las próximas horas se esperan precisiones sobre los detalles del velatorio, para que familiares, amigos y admiradores puedan darle el último adiós a una figura que dejó una huella imborrable en el tenis argentino.