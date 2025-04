Boca ya dio el primer golpe en el Mundial de Clubes: la estadística que lo ubica en el primer puesto

Por detrás de Boca aparecen choques de alto perfil como Flamengo vs. Chelsea (Grupo D), Real Madrid vs. Al Hilal y Salzburg vs. el Merengue, estos últimos por el Grupo H. Aun así, los partidos del club argentino dominaron la escena en la primera jornada de venta de entradas lanzada oficialmente por FIFA este jueves.

Si bien en las oficinas de La Bombonera no sabían de manera oficial que encabezaban el ranking, ya intuían que la expectativa era alta: en cuestión de horas agotaron las 13.400 localidades que FIFA les habilitó para la preventa exclusiva entre sus socios, a través de la web.

Aunque Boca sabe que el desafío futbolístico será de enorme dificultad —avanzan solo dos equipos por grupo y deberá enfrentar a rivales de primer nivel europeo—, el respaldo masivo de sus hinchas representa un impulso anímico clave para afrontar el torneo con toda la energía.