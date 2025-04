La INESPERADA confesión de Fernando Gago sobre su continuidad en Boca: "Nunca..."

Gago también hizo referencia al duro golpe que significó quedar fuera de la Copa a manos de Alianza Lima en la Fase 2: “Teníamos la ilusión de jugar la Copa. Nos habíamos preparado para eso. Pero tenemos que seguir. Tenemos que tener un equipo con una identidad”. Y remarcó que, pese a ese traspié, nunca pensó en dejar el cargo: “De mi lado, nunca me vi afuera de Boca”.

El DT se mostró introspectivo y habló sobre la construcción de su proyecto: “Todo inicio lleva tiempo. Son procesos. Hubo momentos buenos y otros que no me gustaron. Nos queda esa sensación amarga, pero sabiendo que tenemos que seguir creciendo”.

Además, dejó en claro cuál es el gran objetivo de este 2025: “Boca tiene que ganar, ser campeón y lograr el campeonato. Queremos llegar con una idea. Yo quiero ser campeón y los chicos están mentalizados”.

Gago también abrió su corazón al hablar del significado que tiene Boca en su vida: “Esta es mi casa. Me crié acá. Me han pasado cosas muy buenas y muy malas también. Una vez estaba jugando un partido y me fui sin bañarme a despedir a mi viejo. Yo me voy a las 6 de la tarde de acá”.

Finalmente, se refirió por primera vez a su salida de Chivas de Guadalajara, club al que dejó para cumplir el sueño de dirigir a Boca: “Se habló durante mucho tiempo de que ya estaba acá. Pero a mí me llamaron un martes, no me acuerdo el día exacto. Ahí tuve la primera reunión. Hasta entonces, no había tenido contacto con nadie. Automáticamente corté, hablé con el director de Guadalajara y pagué la cláusula de rescisión”.

Con el equipo en alza y los objetivos bien claros, Gago apuesta fuerte por consolidar su ciclo y dejar su huella en el club que lo vio nacer.