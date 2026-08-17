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Atento Franco Colapinto: el gesto de Alpine antes del Gran Premio de Países Bajos que sorprendió a todos

La escudería francesa eligió al argentino como figura central para anunciar la vuelta de la F1 en Zandvoort. Su futuro y el cronograma del fin de semana.

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Atento Franco Colapinto: el gesto de Alpine antes del Gran Premio de Países Bajos que sorprendió a todos

Tras casi un mes de parate por el receso de verano en Europa, la Fórmula 1 se alista para retomar la competencia oficial. La duodécima fecha del campeonato se disputará en el Gran Premio de Países Bajos, donde Franco Colapinto volverá a representar a Alpine en el circuito de Zandvoort. A una semana de la bandera a cuadros, la escudería francesa generó fuerte impacto en sus plataformas digitales al poner al piloto argentino en el centro de la escena.

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En lugar de recurrir a la figura de Pierre Gasly, Alpine eligió una imagen de Colapinto como protagonista para anunciar el regreso de la actividad e ilustrar la previa del fin de semana. “¡Volvimos con todo! Listos para volver a correr en el GP de Países Bajos”, fue el mensaje que compartió el equipo para acompañar la fotografía del oriundo de Pilar.

Seguirá Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2027

Más allá de la expectativa por la carrera, el futuro del piloto genera gran interés en el público argentino. Si bien Alpine no formalizó de manera oficial su alineación para 2027, todo indica que Colapinto continuaría como compañero de equipo de Pierre Gasly. Durante el transcurso del certamen, el joven argentino cosechó buenos resultados, superó al francés en distintas oportunidades y se convirtió en una pieza clave para la estructura con base en Enstone, destacándose tanto en pista como en el desarrollo dentro del simulador.

Pese a que Flavio Briatore evitó brindar precisiones sobre los asientos del próximo año, reportes de medios internacionales señalan que las negociaciones marchan por buen camino y Colapinto tiene firmes posibilidades de permanecer en la escudería, salvo que ocurra una sorpresa imprevista.

Cuáles son los horarios para ver a Colapinto en el GP de Países Bajos

El fin de semana en el trazado neerlandés contará con un cronograma especial debido a que la fecha incluirá formato con carrera sprint. La actividad oficial se pondrá en marcha este viernes 21 de agosto con la primera práctica libre (7:30 a 8:30) y la clasificación para la sprint (11:30 a 12:14). El sábado 22 se correrá la carrera sprint (7:00 a 8:00) y más tarde se llevará a cabo la clasificación tradicional (11:00 a 12:00). Finalmente, la carrera principal del domingo 23 comenzará a las 10:00 (todos los horarios corresponden a la Argentina).

Para la audiencia de nuestro país, toda la actividad de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo a través de la plataforma digital Disney+ Premium.

Cómo es el circuito de Zandvoort donde se corre la F1

El trazado de Zandvoort fue inaugurado en 1948 y remodelado por completo antes de concretar su regreso al calendario de la categoría en 2021. Se caracteriza por ser una pista estrecha y veloz, rodeada por dunas de arena y con escasos puntos de sobrepaso. Su rasgo distintivo son las curvas peraltadas, exigencia que demanda el máximo rendimiento técnico de los monoplazas y el cuidado de los neumáticos.

La pista cuenta con un recorrido de 4,307 kilómetros y 14 curvas, donde la competencia está pactada a un total de 72 vueltas. El récord de vuelta en carrera permanece en manos del británico Lewis Hamilton, quien registró un tiempo de 1:11.097 en la edición 2021.

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