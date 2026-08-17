Atento Franco Colapinto: el gesto de Alpine antes del Gran Premio de Países Bajos que sorprendió a todos

Cuáles son los horarios para ver a Colapinto en el GP de Países Bajos

El fin de semana en el trazado neerlandés contará con un cronograma especial debido a que la fecha incluirá formato con carrera sprint. La actividad oficial se pondrá en marcha este viernes 21 de agosto con la primera práctica libre (7:30 a 8:30) y la clasificación para la sprint (11:30 a 12:14). El sábado 22 se correrá la carrera sprint (7:00 a 8:00) y más tarde se llevará a cabo la clasificación tradicional (11:00 a 12:00). Finalmente, la carrera principal del domingo 23 comenzará a las 10:00 (todos los horarios corresponden a la Argentina).

Para la audiencia de nuestro país, toda la actividad de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo a través de la plataforma digital Disney+ Premium.

Cómo es el circuito de Zandvoort donde se corre la F1

El trazado de Zandvoort fue inaugurado en 1948 y remodelado por completo antes de concretar su regreso al calendario de la categoría en 2021. Se caracteriza por ser una pista estrecha y veloz, rodeada por dunas de arena y con escasos puntos de sobrepaso. Su rasgo distintivo son las curvas peraltadas, exigencia que demanda el máximo rendimiento técnico de los monoplazas y el cuidado de los neumáticos.

La pista cuenta con un recorrido de 4,307 kilómetros y 14 curvas, donde la competencia está pactada a un total de 72 vueltas. El récord de vuelta en carrera permanece en manos del británico Lewis Hamilton, quien registró un tiempo de 1:11.097 en la edición 2021.