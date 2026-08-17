Inesperado giro en el mercado de pases: el goleador al que apunta Barcelona si no se concreta la llegada de Julián Álvarez

Cómo es la situación de Viktor Gyokeres en el Arsenal

El delantero sueco completó la temporada 2025/26 acumulando 21 goles en todas las competencias con la camiseta del Arsenal. Pese a ser cifras correctas, su rendimiento no terminó de convencer al entorno del club londinense, generando dudas y relegándolo a no ser titular indiscutible en varias fases del año, un dato no menor considerando que la institución invirtió cerca de 70 millones de euros por su traspaso.

El panorama del atacante en Inglaterra queda en evidencia con el propio interés que mostró el conjunto dirigido por Mikel Arteta en fichar a Julián Álvarez. Si bien el argentino rechazó la propuesta de los Gunners debido a que ya jugó en el fútbol inglés y prioriza sumarse al Barcelona, el movimiento del equipo londinense confirma que Gyokeres no tiene un lugar garantizado, abriendo la puerta para su posible salida rumbo a España.