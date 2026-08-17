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Inesperado giro en el mercado de pases: el goleador al que apunta Barcelona si no se concreta la llegada de Julián Álvarez

Ante la demora en las negociaciones por el atacante argentino, el club catalán activa un plan B en la Premier League. El panorama de Hansi Flick.

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Inesperado giro en el mercado de pases: el goleador al que apunta Barcelona si no se concreta la llegada de Julián Álvarez

El FC Barcelona atraviesa días decisivos en el mercado de pases con Julián Álvarez como su principal objetivo, pero el reloj juega en contra y la dirigencia comenzó a activar variantes. Según reveló el periodista José Álvarez en el programa El Chiringuito, la entidad blaugrana realizará movimientos por Viktor Gyokeres, delantero sueco del Arsenal, en las próximas horas. El atacante se suma así a una lista de opciones para complacer el pedido del entrenador Hansi Flick, nómina en la que ya habían irrumpido la semana pasada nombres de peso como Lautaro Martínez y Luis Suárez.

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La actividad en las oficinas del club catalán viene siendo vertiginosa. En los últimos días, la institución cerró las contrataciones de Rodri y João Cancelo, además de acordar la salida de Tommy Marqués. Sin embargo, la prioridad de resolver la llegada del centrodelantero es urgente antes del cierre del libro de pases a fin de mes.

Por qué se demoró la llegada de Julián Álvarez al Barcelona

A pesar del paso del tiempo y las complicaciones en la negociación, Hansi Flick insiste en apurar la llegada de Julián Álvarez. La situación lleva semanas trabada, aunque la presencia del dirigente Gil Marín en Madrid podría generar un encuentro con el entorno del atacante argentino para intentar destrabar las conversaciones.

La prisa del elenco blaugrana responde a una cuestión de calendario, ya que la competencia oficial en La Liga arranca el próximo domingo y el cuerpo técnico necesita contar con el plantel completamente definido. Por ese motivo, si la opción del delantero argentino no se concreta de inmediato, la dirigencia se ve obligada a activar de manera formal las alternativas que tiene en carpeta, donde primero aparecieron Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Luis Suárez (Sporting de Lisboa), y ahora se suma Gyokeres.

Cómo es la situación de Viktor Gyokeres en el Arsenal

El delantero sueco completó la temporada 2025/26 acumulando 21 goles en todas las competencias con la camiseta del Arsenal. Pese a ser cifras correctas, su rendimiento no terminó de convencer al entorno del club londinense, generando dudas y relegándolo a no ser titular indiscutible en varias fases del año, un dato no menor considerando que la institución invirtió cerca de 70 millones de euros por su traspaso.

El panorama del atacante en Inglaterra queda en evidencia con el propio interés que mostró el conjunto dirigido por Mikel Arteta en fichar a Julián Álvarez. Si bien el argentino rechazó la propuesta de los Gunners debido a que ya jugó en el fútbol inglés y prioriza sumarse al Barcelona, el movimiento del equipo londinense confirma que Gyokeres no tiene un lugar garantizado, abriendo la puerta para su posible salida rumbo a España.

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