Inesperado giro en el mercado de pases: el goleador al que apunta Barcelona si no se concreta la llegada de Julián Álvarez

El FC Barcelona atraviesa días decisivos en el mercado de pases con Julián Álvarez como su principal objetivo, pero el reloj juega en contra y la dirigencia comenzó a activar variantes. Según reveló el periodista José Álvarez en el programa El Chiringuito, la entidad blaugrana realizará movimientos por Viktor Gyokeres, delantero sueco del Arsenal, en las próximas horas. El atacante se suma así a una lista de opciones para complacer el pedido del entrenador Hansi Flick, nómina en la que ya habían irrumpido la semana pasada nombres de peso como Lautaro Martínez y Luis Suárez.