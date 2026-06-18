En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Enzo Fernández
Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Bomba: Enzo Fernández, cada vez más cerca de fichar con el Real Madrid

El mediocampista argentino aparece como el principal objetivo del nuevo proyecto del Real Madrid. Según pudo saber A24, las conversaciones avanzan y el Chelsea espera una oferta millonaria.

Banner Seguinos en google DESK
Enzo Fernández

Enzo Fernández, cada vez más cerca de fichar con el Real Madrid.

La Selección argentina vive días de euforia en el Mundial 2026, pero una noticia de mercado amenaza con sacudir el fútbol europeo y el vestuario albiceleste. Según pudo confirmar el equipo de A24 que cubre la Copa del Mundo en Kansas, el Real Madrid avanza decididamente para quedarse con Enzo Fernández una vez finalizado el torneo.

Leé también "Vergonzoso": así explotó de bronca el periodista "anti-Messi" por el hat-trick que le dio el triunfo a la Selección
El periodista nicaragüense Álvaro Morales volvió a cuestionar a Lionel Messi en redes sociales tras el hat-trick del rosarino en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia.

La información, obtenida por el cronista Leo Paradizo a través de una fuente cercana al mediocampista argentino, coincide con versiones que comenzaron a tomar fuerza en España durante las últimas horas y que ubican al campeón del mundo como uno de los grandes objetivos del club merengue para la próxima temporada.

Embed

El Real Madrid ya avanzó por Enzo Fernández

De acuerdo con la información recabada por el equipo de A24 en Kansas, las conversaciones entre el entorno de Enzo Fernández y el Real Madrid se encuentran avanzadas. Incluso, fuentes cercanas al jugador aseguraron que ya hubo contactos formales para discutir las condiciones de un eventual contrato y que existe predisposición de ambas partes para llegar a un acuerdo.

La operación todavía no está cerrada, pero en el entorno del futbolista consideran que el interés del conjunto español es concreto y que en los próximos días podría acelerarse.

José Mourinho lo pidió como prioridad

mourinhorealmadrid
José Mourinho, nuevo DT del Real Madrid.

José Mourinho, nuevo DT del Real Madrid.

La llegada de José Mourinho al banco del Real Madrid habría sido determinante para impulsar la negociación. Según trascendió en medios españoles, el entrenador portugués considera que Enzo Fernández es la pieza ideal para reconstruir el mediocampo del equipo y lo ubicó como una de sus prioridades para el próximo mercado de pases.

El diario deportivo Marca ya había informado que el argentino encabeza la lista de refuerzos solicitados por el técnico, que busca incorporar jerarquía y liderazgo a una plantilla que viene de una temporada marcada por cuestionamientos, cambios de entrenador y resultados por debajo de las expectativas.

El Chelsea espera la oferta

enzo-fernandez_862x485

Mientras tanto, todas las miradas apuntan ahora al Chelsea. El club inglés realizó una inversión récord para incorporar a Enzo Fernández desde Benfica y no tiene intención de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras.

Sin embargo, desde Europa aseguran que el Real Madrid prepara una propuesta millonaria para iniciar negociaciones formales una vez concluida la participación del futbolista en el Mundial.

El especialista en mercado de pases Nicolò Schira informó incluso que existiría un principio de acuerdo contractual hasta 2032, aunque esa información todavía no fue confirmada oficialmente por ninguna de las partes involucradas.

El sueño de Enzo Fernández

Más allá de las negociaciones, hay un dato que alimenta la ilusión madridista. Según pudo saber A24, Enzo Fernández ve con muy buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta del Real Madrid, un club que siempre estuvo entre sus grandes aspiraciones deportivas.

El mediocampista, actualmente enfocado en la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026, evitará pronunciarse públicamente sobre el tema mientras dure la competencia.

Sin embargo, en el fútbol europeo consideran que la operación tiene posibilidades concretas de avanzar una vez finalizada la Copa del Mundo.

La posible bomba del mercado

Si las negociaciones prosperan, el pase de Enzo Fernández podría convertirse en una de las transferencias más importantes del mercado internacional.

Con apenas 25 años, campeón del mundo con Argentina y consolidado como uno de los mejores mediocampistas del planeta, el ex River aparece como uno de los nombres más codiciados del fútbol europeo.

Por ahora, el foco del volante está puesto en la Selección argentina y en la defensa del título mundial. Pero mientras Lionel Scaloni prepara el próximo compromiso de la Albiceleste, en Madrid ya empiezan a imaginar a Enzo vestido de blanco.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Enzo Fernández Mundial 2026 Chelsea Real Madrid Noticias A24
Notas relacionadas
Argentina, siguiente parada... Austria: cómo juega, sus figuras y qué necesita la Selección para ya clasificar
Inglaterra debutó con un triunfo clave ante Croacia en el Mundial 2026
Sorpresa en el Mundial 2026: Portugal no pudo con Congo y empató en su debut

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar