Bomba: Enzo Fernández, cada vez más cerca de fichar con el Real Madrid

La operación todavía no está cerrada, pero en el entorno del futbolista consideran que el interés del conjunto español es concreto y que en los próximos días podría acelerarse.

José Mourinho lo pidió como prioridad

mourinhorealmadrid José Mourinho, nuevo DT del Real Madrid.

La llegada de José Mourinho al banco del Real Madrid habría sido determinante para impulsar la negociación. Según trascendió en medios españoles, el entrenador portugués considera que Enzo Fernández es la pieza ideal para reconstruir el mediocampo del equipo y lo ubicó como una de sus prioridades para el próximo mercado de pases.

El diario deportivo Marca ya había informado que el argentino encabeza la lista de refuerzos solicitados por el técnico, que busca incorporar jerarquía y liderazgo a una plantilla que viene de una temporada marcada por cuestionamientos, cambios de entrenador y resultados por debajo de las expectativas.

El Chelsea espera la oferta

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Mientras tanto, todas las miradas apuntan ahora al Chelsea. El club inglés realizó una inversión récord para incorporar a Enzo Fernández desde Benfica y no tiene intención de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras.

Sin embargo, desde Europa aseguran que el Real Madrid prepara una propuesta millonaria para iniciar negociaciones formales una vez concluida la participación del futbolista en el Mundial.

El especialista en mercado de pases Nicolò Schira informó incluso que existiría un principio de acuerdo contractual hasta 2032, aunque esa información todavía no fue confirmada oficialmente por ninguna de las partes involucradas.

El sueño de Enzo Fernández

Más allá de las negociaciones, hay un dato que alimenta la ilusión madridista. Según pudo saber A24, Enzo Fernández ve con muy buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta del Real Madrid, un club que siempre estuvo entre sus grandes aspiraciones deportivas.

El mediocampista, actualmente enfocado en la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026, evitará pronunciarse públicamente sobre el tema mientras dure la competencia.

Sin embargo, en el fútbol europeo consideran que la operación tiene posibilidades concretas de avanzar una vez finalizada la Copa del Mundo.

La posible bomba del mercado

Si las negociaciones prosperan, el pase de Enzo Fernández podría convertirse en una de las transferencias más importantes del mercado internacional.

Con apenas 25 años, campeón del mundo con Argentina y consolidado como uno de los mejores mediocampistas del planeta, el ex River aparece como uno de los nombres más codiciados del fútbol europeo.

Por ahora, el foco del volante está puesto en la Selección argentina y en la defensa del título mundial. Pero mientras Lionel Scaloni prepara el próximo compromiso de la Albiceleste, en Madrid ya empiezan a imaginar a Enzo vestido de blanco.