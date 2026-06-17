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Argentina, siguiente parada... Austria: cómo juega, sus figuras y qué necesita la Selección para ya clasificar

La Scaloneta comenzó con una goleada sobre Argelia y quedó como líder del Grupo J. Ahora se prepara para un duelo clave ante Austria, que también debutó con una victoria y aparece como el rival más exigente de la zona en el Mundial 2026.

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Argentina, siguiente parada Austria: cómo juega, cuáles son sus figuras y qué necesita para ya clasificar en el Mundial
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La Albiceleste, vigente campeona del mundo tras la conquista de Qatar 2022, lidera el Grupo J gracias a una diferencia de gol de +3, por delante de Austria, que venció 3-1 a Jordania y suma la misma cantidad de puntos.

Con este formato ampliado, avanzarán a los 16avos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros entre las doce zonas.

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Cuándo enfrentará la Selección Argentina a Austria

Luego de la victoria por 3-0 en el debut contra Argelia en el Kansas City Stadium, la Albiceleste volverá a jugar el próximo lunes 22 de junio ante Austria, desde las 14 (hora argentina) en el Dallas Stadium. El conjunto europeo superó a Jordania por 3-1 en el estreno.

El partido se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de DSports, Paramount+, Disney+ Premium, Telefe, TyC Sports y la TV Pública.

Cómo juega Austria, el próximo rival de la Scaloneta

Austria regresó a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y tuvo un estreno exitoso al imponerse por 3-1 sobre Jordania. El equipo dirigido por el alemán Ralf Rangnick ocupa actualmente el puesto 24 del ranking FIFA y cuenta con futbolistas de experiencia como David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic.

Rangnick, considerado uno de los referentes tácticos del fútbol alemán, basa su propuesta en la presión alta y la recuperación rápida de la pelota, un estilo conocido como "gegenpressing".

Posible formación de Austria

  • Alexander Schlager
  • Konrad Laimer
  • David Alaba
  • Kevin Danso
  • Phillipp Mwene
  • Xaver Schlager
  • Nicolas Seiwald
  • Patrick Wimmer
  • Michael Gregoritsch
  • Marcel Sabitzer
  • Marko Arnautovic

Qué necesita Argentina para clasificarse

Tras el triunfo ante Argelia, el equipo de Scaloni quedó bien posicionado para avanzar de ronda.

  • Si derrota a Austria, asegurará su clasificación a los 16avos de final y podría garantizar el primer puesto del grupo si Jordania no vence a Argelia.
  • Si empata, llegará a cuatro puntos y quedará muy cerca del objetivo. Además, esa cosecha le garantizaría al menos la posibilidad de avanzar como uno de los mejores terceros.
  • Si pierde, deberá jugarse la clasificación en la última fecha frente a Jordania.

El DT de Austria anticipó un duro desafío ante Argentina: “No será más fácil”

El entrenador austríaco, Ralf Rangnick, reconoció que su equipo sufrió más de lo esperado para quedarse con la victoria contra Jordania. “Fue un trabajo extremadamente duro. Jordania nos lo puso realmente difícil. Nos costó entrar en el partido y no empezamos a jugar realmente bien hasta la mitad de la segunda parte”, analizó el técnico alemán después del encuentro.

Sin embargo, una vez consumado el triunfo, todas las miradas se dirigieron hacia Argentina. “Hemos empezado bien y, a partir de mañana, nos prepararemos para Argentina. Hoy hemos visto la calidad que tiene Argentina: es el clásico equipo de posesión de balón”, afirmó Rangnick.

En la misma línea se expresó el capitán David Alaba, quien advirtió que el próximo compromiso será todavía más exigente. “Sabemos que el próximo partido no será más fácil”, señaló el experimentado defensor, que además reconoció que Austria mostró algunos momentos de nerviosismo durante el debut mundialista.

austria

Otros referentes del plantel también comenzaron a palpitar el cruce con el equipo de Lionel Scaloni. El mediocampista Romano Schmid destacó que Jordania les cedió la pelota durante gran parte del partido, pero anticipó un escenario diferente frente a la Albiceleste. “Los argentinos querrán tener más la posesión. Con el balón todavía tenemos margen de mejora, cometimos muchos errores”, admitió.

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