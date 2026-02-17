Alarma en Boca: la lesión de Paredes que lo pone en duda para el clásico con Racing

A los 40 minutos del segundo tiempo dejó su lugar en la cancha y, según trascendió, les dijo a sus compañeros: “No puedo pisar”. La escena generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico y en el plantel, que sabe que el capitán es una pieza central en el funcionamiento del equipo.

¿Paredes puede perderse el clásico ante Racing?

Por estas horas, la presencia de Paredes ante Racing es una incógnita. El mediocampista deberá someterse a una evaluación física para determinar el grado de la molestia y definir si está en condiciones de jugar o si será preservado.

La decisión no es menor: sin el desequilibrio de Exequiel Zeballos, gran parte del juego de Boca recae sobre el capitán. Por eso, tanto el futbolista como el cuerpo técnico de Claudio Úbeda deberán analizar si lo arriesgan en un partido exigente o si optan por darle descanso para evitar una lesión mayor.

Paredes es titular indiscutido, referente y líder del equipo, y no tiene un reemplazo natural. Sin embargo, en caso de no llegar al clásico, su lugar podría ser ocupado por Milton Delgado. El juvenil es un mediocampista central que, cada vez que tuvo minutos, cumplió con el rol asignado.

Una posible alternativa sería un mediocampo integrado por Delgado, Santiago Ascacíbar y uno entre Williams Alarcón o Tomás Belmonte. De todos modos, la decisión final dependerá de la evolución del capitán, cuya presencia puede ser determinante en un partido clave para el inicio del torneo.