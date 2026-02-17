En vivo Radio La Red
Deportes
Leandro Paredes
Boca
FÚTBOL

Alarma en Boca: la lesión de Paredes que lo pone en duda para el clásico con Racing

El capitán de Boca, Leandro Paredes, arrastra una lesión y debió salir ante Platense por el dolor. Su presencia frente a Racing es una incógnita.

Alarma en Boca: la lesión de Paredes que lo pone en duda para el clásico con Racing

Boca dejó pasar una nueva oportunidad en el Torneo Apertura al empatar sin goles ante Platense en La Bombonera, pero el resultado no fue la única preocupación de la noche. La imagen de Leandro Paredes saliendo del campo con hielo en el tobillo derecho encendió las alarmas de cara al clásico del próximo viernes ante Racing.

image

El capitán del equipo debió pedir el cambio en el segundo tiempo y su presencia ante la Academia quedó en duda. Tras el encuentro, el campeón del mundo reconoció que viene arrastrando una molestia desde hace tiempo, aunque sin precisar el origen exacto de la dolencia.

“Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tratando de dar el máximo siempre”, expresó el mediocampista luego del empate frente al Calamar.

Qué lesión tiene Paredes y desde cuándo la arrastra

El volante sufre un esguince en el tobillo derecho desde fines de 2025. Hasta ahora, la molestia le había permitido jugar con normalidad, pero ante Platense el dolor se intensificó y no pudo completar el partido.

A los 40 minutos del segundo tiempo dejó su lugar en la cancha y, según trascendió, les dijo a sus compañeros: “No puedo pisar”. La escena generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico y en el plantel, que sabe que el capitán es una pieza central en el funcionamiento del equipo.

¿Paredes puede perderse el clásico ante Racing?

Por estas horas, la presencia de Paredes ante Racing es una incógnita. El mediocampista deberá someterse a una evaluación física para determinar el grado de la molestia y definir si está en condiciones de jugar o si será preservado.

La decisión no es menor: sin el desequilibrio de Exequiel Zeballos, gran parte del juego de Boca recae sobre el capitán. Por eso, tanto el futbolista como el cuerpo técnico de Claudio Úbeda deberán analizar si lo arriesgan en un partido exigente o si optan por darle descanso para evitar una lesión mayor.

Paredes es titular indiscutido, referente y líder del equipo, y no tiene un reemplazo natural. Sin embargo, en caso de no llegar al clásico, su lugar podría ser ocupado por Milton Delgado. El juvenil es un mediocampista central que, cada vez que tuvo minutos, cumplió con el rol asignado.

Una posible alternativa sería un mediocampo integrado por Delgado, Santiago Ascacíbar y uno entre Williams Alarcón o Tomás Belmonte. De todos modos, la decisión final dependerá de la evolución del capitán, cuya presencia puede ser determinante en un partido clave para el inicio del torneo.

