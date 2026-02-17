Boca llega diezmado al clásico ante Racing: la lista de lesionados que preocupa a Úbeda

Quiénes son baja confirmada para el clásico

Claudio Úbeda ya sabe que no podrá contar con varios futbolistas para el choque ante la Academia. La lista de ausentes incluye a Milton Giménez, Exequiel Zeballos, Ander Herrera, Rodrigo Battaglia y Alan Velasco.

En contrapartida, Carlos Palacios podría reaparecer luego de superar una sinovitis en su rodilla derecha. Además, el duelo ante Platense marcó el regreso de Edinson Cavani, quien dejó atrás una lumbalgia que lo había marginado desde el comienzo de la temporada.

El panorama físico del plantel ha sido cambiante. En las últimas semanas también estuvieron afectados Miguel Merentiel y Lucas Janson, aunque ya lograron recuperarse.

Cómo impactan las lesiones en el armado del equipo

El contexto abrió una puerta inesperada para los juveniles del club. Ante la cantidad de bajas, Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Tomás Aranda tuvieron su oportunidad en Primera División, algo que parecía improbable luego de no haber sido considerados siquiera para la pretemporada.

Con un clásico por delante y un arranque de torneo irregular, Boca enfrenta una semana decisiva. El rendimiento colectivo es una deuda pendiente, pero la atención inmediata está puesta en la evolución física de varios nombres clave. La presencia o no de Paredes y la confirmación del estado de Ascacíbar serán determinantes para un partido que puede marcar el rumbo del equipo en el Apertura.