Deportes
Boca
Claudio Úbeda
FÚTBOL

Boca llega diezmado al clásico ante Racing: la lista de lesionados que preocupa a Úbeda

Tras el empate ante Platense, el equipo de Claudio Úbeda afronta el primer clásico del año con varias ausencias confirmadas y otras en evaluación.

Boca no logró despegar en el inicio del Torneo Apertura y el empate sin goles frente a Platense en La Bombonera dejó más preocupaciones que certezas. Con siete puntos sobre quince posibles, el equipo ahora debe enfocarse en el clásico ante Racing, el primero del año, mientras las lesiones condicionan seriamente la planificación de la semana.

Leé también ⁠Quién es Tomás Aranda, "el mejor jugador de las inferiores" de Boca que podría ser titular ante Platense
El encuentro frente al Calamar estuvo marcado por la tensión en las tribunas y el canto de “Movete, Xeneize, movete…” que bajó desde los hinchas. Pero más allá del rendimiento, la situación física de varios jugadores encendió las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda.

¿Qué pasa con Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar?

Uno de los focos principales está puesto en Leandro Paredes. El capitán pidió el cambio a los 84 minutos por un problema en el tobillo derecho. Tras el partido, explicó: “Vengo arrastrando una molestia”. Ahora resta conocer el grado de esa dolencia y si comprometerá su presencia ante Racing.

A la incertidumbre por el mediocampista se suma la situación de Santiago Ascacíbar. El volante fue visto tomándose el isquiotibial izquierdo y manifestando dolor. Hasta el momento no hay parte médico oficial. Si bien podría tratarse de un calambre, también existe la preocupación de que sea un desgarro.

Quiénes son baja confirmada para el clásico

Claudio Úbeda ya sabe que no podrá contar con varios futbolistas para el choque ante la Academia. La lista de ausentes incluye a Milton Giménez, Exequiel Zeballos, Ander Herrera, Rodrigo Battaglia y Alan Velasco.

En contrapartida, Carlos Palacios podría reaparecer luego de superar una sinovitis en su rodilla derecha. Además, el duelo ante Platense marcó el regreso de Edinson Cavani, quien dejó atrás una lumbalgia que lo había marginado desde el comienzo de la temporada.

El panorama físico del plantel ha sido cambiante. En las últimas semanas también estuvieron afectados Miguel Merentiel y Lucas Janson, aunque ya lograron recuperarse.

Cómo impactan las lesiones en el armado del equipo

El contexto abrió una puerta inesperada para los juveniles del club. Ante la cantidad de bajas, Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Tomás Aranda tuvieron su oportunidad en Primera División, algo que parecía improbable luego de no haber sido considerados siquiera para la pretemporada.

Con un clásico por delante y un arranque de torneo irregular, Boca enfrenta una semana decisiva. El rendimiento colectivo es una deuda pendiente, pero la atención inmediata está puesta en la evolución física de varios nombres clave. La presencia o no de Paredes y la confirmación del estado de Ascacíbar serán determinantes para un partido que puede marcar el rumbo del equipo en el Apertura.

