Colapinto, modelo: protagonizó el lanzamiento de la nueva indumentaria de Alpine para la F1 2026

En ese mismo video, Colapinto había detallado cómo serían los primeros días de trabajo: simulador, ajustes de butaca y jornadas vinculadas al área de marketing. “Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante. Esperamos una buena temporada y nos vemos muy pronto”, expresó, dejando en claro su motivación de cara a su primera temporada completa como piloto titular en la Fórmula 1.

La presentación de la indumentaria se da en un momento especial, ya que Alpine transita los días finales antes de mostrar su nuevo auto, con el que buscará dar un salto de calidad en el campeonato. La presencia de Colapinto en cada anuncio oficial refuerza su lugar dentro del proyecto deportivo y alimenta la ilusión de los fanáticos argentinos, que siguen de cerca cada paso del pilarense.

¿Cuándo se presentará el auto de Alpine para la temporada 2026?

La escudería francesa dará a conocer su nuevo monoplaza el 23 de enero a las 17.30 (hora argentina), en un evento que se realizará en Barcelona. La presentación será apenas unos días antes del inicio de las primeras pruebas privadas de pretemporada, previstas del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde Colapinto tendrá sus primeros contactos en pista con el auto que manejará durante el Mundial 2026.