Colapinto, modelo: protagonizó el lanzamiento de la nueva indumentaria de Alpine para la F1 2026
El piloto argentino participó junto a Pierre Gasly de la presentación oficial del kit que usará la escudería francesa en el Mundial de Fórmula 1, mientras crece la expectativa por el nuevo auto.
Mientras crece la expectativa por la presentación del monoplaza y el inicio de las pruebas de pretemporada, Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena de la Fórmula 1. El piloto argentino fue uno de los protagonistas del lanzamiento oficial de la nueva indumentaria que Alpine utilizará durante la temporada 2026, una campaña que lo tuvo posando como modelo junto a su compañero, el francés Pierre Gasly.
“Otra pieza del rompecabezas. Presentamos nuestro kit oficial. Disponible pronto”, fue el mensaje que compartió la escudería francesa en sus redes sociales para acompañar las imágenes del lanzamiento. Allí se pudo ver a Colapinto y Gasly luciendo las nuevas chombas y remeras que el equipo utilizará durante los fines de semana de carrera, en los paddocks y en las actividades oficiales del campeonato.
La colección marca un cambio estético respecto a la temporada pasada. En esta oportunidad, el color azul vuelve a ser predominante y deja en un segundo plano el rosa que había tenido una fuerte presencia durante gran parte de 2025. La nueva indumentaria apunta a reforzar la identidad clásica de Alpine, en un año que será clave tanto a nivel deportivo como institucional para la escudería.
Para Colapinto, la participación en este tipo de campañas forma parte del proceso de consolidación dentro del equipo. Días atrás, al regresar a la sede de Alpine en Enstone, el piloto argentino había compartido un mensaje cargado de entusiasmo por lo que se viene: “Estamos de vuelta después de un tiempo. Navidad, Año Nuevo, fue un descanso muy bueno. Estamos listos y recargados para esta nueva temporada. Nueva era, nueva carrera, nuevo motor, muy emocionante para el equipo”.
En ese mismo video, Colapinto había detallado cómo serían los primeros días de trabajo: simulador, ajustes de butaca y jornadas vinculadas al área de marketing. “Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante. Esperamos una buena temporada y nos vemos muy pronto”, expresó, dejando en claro su motivación de cara a su primera temporada completa como piloto titular en la Fórmula 1.
La presentación de la indumentaria se da en un momento especial, ya que Alpine transita los días finales antes de mostrar su nuevo auto, con el que buscará dar un salto de calidad en el campeonato. La presencia de Colapinto en cada anuncio oficial refuerza su lugar dentro del proyecto deportivo y alimenta la ilusión de los fanáticos argentinos, que siguen de cerca cada paso del pilarense.
¿Cuándo se presentará el auto de Alpine para la temporada 2026?
La escudería francesa dará a conocer su nuevo monoplaza el 23 de enero a las 17.30 (hora argentina), en un evento que se realizará en Barcelona. La presentación será apenas unos días antes del inicio de las primeras pruebas privadas de pretemporada, previstas del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde Colapinto tendrá sus primeros contactos en pista con el auto que manejará durante el Mundial 2026.