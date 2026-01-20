River ajusta piezas antes del debut: las dos figuras que Gallardo espera recuperar
River retomó los entrenamientos tras la pretemporada y la atención está puesta en la recuperación de dos futbolistas que llegan con lo justo al estreno en el Torneo Apertura.
River volvió este lunes a los entrenamientos luego de cerrar la pretemporada con el triunfo por penales ante Peñarol y, como era de esperar, la mirada estuvo puesta en dos nombres propios: Franco Armani y Marcos Acuña. Ambos campeones del mundo atravesaron la segunda parte de la preparación lesionados y llegan con tiempos ajustados al debut del sábado frente a Barracas Central, en el estadio Claudio Chiqui Tapia.
Ninguno de los dos cuenta todavía con el alta médica, aunque el escenario es distinto en cada caso. Mientras el arquero aparece más comprometido en cuanto a plazos, el lateral izquierdo podría quedar habilitado en los próximos días y acelerar su puesta a punto para meterse en el once titular.
Llega Franco Armani al debut del Torneo Apertura
El caso del Pulpo es el que más cautela genera. Recién el día del partido ante Barracas se cumplirán los 21 días habituales desde el desgarro en el gemelo derecho, un tiempo límite que deja al arquero sin margen para sumar ritmo competitivo. En ese contexto, Marcelo Gallardo deberá decidir si lo arriesga desde el arranque o si le concede una semana más de recuperación.
La buena noticia para el cuerpo técnico es el rendimiento que mostró el juvenil Santiago Beltrán durante la pretemporada. Con la salida de Jeremías Ledesma y la lesión de Ezequiel Centurión, el joven arquero respondió cuando le tocó jugar y hoy aparece como una alternativa confiable si Armani no llega en plenitud.
Acuña será titular pese al buen nivel de Viña
En el lateral izquierdo, la situación es más alentadora. Marcos Acuña arrastra un traumatismo en el pie izquierdo que lo dejó sin minutos durante el verano, pero podría recibir el alta médica en estos días. Si Gallardo lo ve bien desde lo físico, no sería extraño que vuelva directamente al equipo titular.
De todos modos, la irrupción de Matías Viña le da al DT una opción sólida. El uruguayo tuvo buenas apariciones ante Millonarios y Peñarol, primero ingresando desde el banco y luego como titular, lo que le permite al Huevo tomarse un tiempo extra si fuera necesario.
La otra noticia positiva para River es la recuperación de Fabricio Bustos, quien no fue convocado ante Peñarol por una sobrecarga muscular. El lateral derecho ya está a disposición y será alternativa de Gonzalo Montiel, una fija en el once inicial.
Con una defensa que solo podría modificarse en el puesto de lateral izquierdo, la principal incógnita pasa por el mediocampo. Fausto Vera y Aníbal Moreno se perfilan como titulares, pero Gallardo analiza variantes para sumar mayor peso ofensivo. Giuliano Galoppo, Tomás Galván y Santiago Lencina aparecen como opciones para acompañar a Juan Fernando Quintero, mientras que en ataque Colidio y Driussi sacarían ventaja, con Maximiliano Salas al acecho.
Las decisiones finales se tomarán en el ensayo táctico del jueves, con un objetivo claro: llegar al debut con el mejor equilibrio posible entre nombres, estados físicos y funcionamiento colectivo.