River ajusta piezas antes del debut: las dos figuras que Gallardo espera recuperar

Acuña será titular pese al buen nivel de Viña

En el lateral izquierdo, la situación es más alentadora. Marcos Acuña arrastra un traumatismo en el pie izquierdo que lo dejó sin minutos durante el verano, pero podría recibir el alta médica en estos días. Si Gallardo lo ve bien desde lo físico, no sería extraño que vuelva directamente al equipo titular.

image

De todos modos, la irrupción de Matías Viña le da al DT una opción sólida. El uruguayo tuvo buenas apariciones ante Millonarios y Peñarol, primero ingresando desde el banco y luego como titular, lo que le permite al Huevo tomarse un tiempo extra si fuera necesario.

La otra noticia positiva para River es la recuperación de Fabricio Bustos, quien no fue convocado ante Peñarol por una sobrecarga muscular. El lateral derecho ya está a disposición y será alternativa de Gonzalo Montiel, una fija en el once inicial.

Con una defensa que solo podría modificarse en el puesto de lateral izquierdo, la principal incógnita pasa por el mediocampo. Fausto Vera y Aníbal Moreno se perfilan como titulares, pero Gallardo analiza variantes para sumar mayor peso ofensivo. Giuliano Galoppo, Tomás Galván y Santiago Lencina aparecen como opciones para acompañar a Juan Fernando Quintero, mientras que en ataque Colidio y Driussi sacarían ventaja, con Maximiliano Salas al acecho.

Las decisiones finales se tomarán en el ensayo táctico del jueves, con un objetivo claro: llegar al debut con el mejor equilibrio posible entre nombres, estados físicos y funcionamiento colectivo.