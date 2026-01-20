Barbie Vélez fue sincera sobre el romance fugaz de su hermano con La Tana de Gran Hermano: "Me enteré..."

En Puro Show (El Trece), Barbie Vélez se animó a abrir su corazón y hablar tanto de su vínculo con su mamá, Nazarena, como del breve amorío de su hermano, el Chyno Agostini, con La Tana de Gran Hermano.
En Puro Show (El Trece), Barbie Vélez se animó a abrir su corazón y hablar tanto de su vínculo con su mamá, Nazarena, como del breve amorío de su hermano, el Chyno Agostini, con La Tana de Gran Hermano.
Durante la entrevista, Angie Balbiani le lanzó una pregunta directa: "Ser la hija de Nazarena: ¿es un desafío o un peso?". Barbie respondió con sinceridad: "Sería hipócrita si te dijera que fue un peso. Yo creo que te da un montón de privilegios, que te ayuda a que te conozca gente que no te conocía. En mi caso, tal vez, tenía el acceso a algún que otro casting. Después está en uno".
Y agregó reflexiva: "Hoy en día me siguen diciendo 'la hija de Nazarena', y la verdad que sí, voy a ser toda la vida su hija, es una figura muy importante".
Más adelante, la charla giró hacia el tema que generó revuelo en los últimos días: el romance de su hermano con La Tana. Barbie confesó: "Me enteré, tanto que inició este romance como que terminó, por las redes sociales. De este amor fugaz me enteré por las redes".
Entre risas, agregó cómo se enteró del final de la relación: "Mi mamá después se comunicó, él le contó un poco todo, y me enteré ayer de que finalizó".
La semana pasada, El Chyno Agostini y La Tana de Gran Hermano generaron un verdadero sacudón en las redes al aparecer juntos en un vivo donde confirmaron que están en pareja.
Uno de los puntos que más comentarios despertó fue la diferencia de edad entre ellos: ella es nueve años mayor, un detalle que convirtió la noticia en aún más llamativa dentro del mundo del espectáculo.
La revelación llegó acompañada de un beso frente a cámara y tomó completamente por sorpresa a Nazarena Vélez, quien se enteró mientras estaba en plena función teatral en Carlos Paz. “Un poquito me bajó la presión”, confesó entre risas la actriz, al recordar que le empezaron a llegar fotos y videos del vivo mientras trabajaba.
El desconcierto fue grande para Nazarena, ya que venía conversando con el Chyno sobre la posibilidad de que viajara a Carlos Paz, pero él nunca le mencionó nada acerca de su nueva relación.
Más tarde, la actriz dejó frases que rápidamente se viralizaron en Bondi. “Barbie es brava como cuñada”, lanzó sobre su hija, aunque aclaró que después de hablar con el Chyno se quedó más tranquila.
“Se reía todo el tiempo. Lo que me dejó tranquila es que me explotó el teléfono con data de ella y todos me dicen que es una buena mina”, agregó Nazarena sobre la nueva novia de su hijo.
Por otro lado, Ángel de Brito resaltó que, más allá de su paso por Gran Hermano, La Tana no tiene antecedentes de grandes escándalos. Y días antes, Nazarena había sido contundente sobre cómo vive el romance de su hijo: “Que él esté bien y contento es lo único que me importa”, declaró en diálogo con PrimiciasYa.