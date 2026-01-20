Barbie Vélez fue sincera sobre el romance fugaz de su hermano con La Tana de Gran Hermano: "Me enteré..."

Entre risas, agregó cómo se enteró del final de la relación: "Mi mamá después se comunicó, él le contó un poco todo, y me enteré ayer de que finalizó".

Cómo fue la preocupante reacción de Nazarena Vélez al romance del Chyno Agostini y la Tana de Gran Hermano

La semana pasada, El Chyno Agostini y La Tana de Gran Hermano generaron un verdadero sacudón en las redes al aparecer juntos en un vivo donde confirmaron que están en pareja.

Uno de los puntos que más comentarios despertó fue la diferencia de edad entre ellos: ella es nueve años mayor, un detalle que convirtió la noticia en aún más llamativa dentro del mundo del espectáculo.

La revelación llegó acompañada de un beso frente a cámara y tomó completamente por sorpresa a Nazarena Vélez, quien se enteró mientras estaba en plena función teatral en Carlos Paz. “Un poquito me bajó la presión”, confesó entre risas la actriz, al recordar que le empezaron a llegar fotos y videos del vivo mientras trabajaba.

El desconcierto fue grande para Nazarena, ya que venía conversando con el Chyno sobre la posibilidad de que viajara a Carlos Paz, pero él nunca le mencionó nada acerca de su nueva relación.

Más tarde, la actriz dejó frases que rápidamente se viralizaron en Bondi. “Barbie es brava como cuñada”, lanzó sobre su hija, aunque aclaró que después de hablar con el Chyno se quedó más tranquila.

“Se reía todo el tiempo. Lo que me dejó tranquila es que me explotó el teléfono con data de ella y todos me dicen que es una buena mina”, agregó Nazarena sobre la nueva novia de su hijo.

Por otro lado, Ángel de Brito resaltó que, más allá de su paso por Gran Hermano, La Tana no tiene antecedentes de grandes escándalos. Y días antes, Nazarena había sido contundente sobre cómo vive el romance de su hijo: “Que él esté bien y contento es lo único que me importa”, declaró en diálogo con PrimiciasYa.