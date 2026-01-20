Efecto Trump: bajan las acciones argentinas en Wall Street a la espera del discurso en Davos

La presión sobre los activos de riesgo se inserta en un contexto de escalada de tensiones comerciales impulsada por nuevas amenazas arancelarias desde Washington, en donde el presidente de Estados Unidos ha intensificado su retórica sobre la imposición de gravámenes sobre importaciones europeas en el marco de una disputa vinculada a Groenlandia.

Según analistas consultados por distintas casas de investigación financiera, las nuevas amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra países aliados europeos reavivaron el debate en torno a un posible retorno del fenómeno conocido como “Sell America”, donde inversores globales tienden a reducir su exposición a activos estadounidenses y de riesgo en un entorno de incertidumbre política y comercial.

Este clima adverso se reflejó en la reacción negativa de los mercados europeos, que cerraron con caídas generalizadas, mientras que los futuros de las bolsas estadounidenses anticiparon un inicio débil para la semana bursátil.

Impacto en Argentina: bonos y ADRs sufren el contagio

En Argentina, los bonos soberanos en dólares también sintieron el impacto de la oleada de aversión al riesgo global. En la primera jornada de operaciones después del feriado estadounidense, los papeles locales denominados en moneda dura cotizaron con bajas, ajustándose al tono más negativo que prevalece en Wall Street. Las caídas fueron lideradas por títulos como el Global 2038 (-1,2%), el Bonar 2041 (-1,1%) y el Bonar 2029 (-0,9%).

La situación se reflejó asimismo en los ADRs de empresas argentinas cotizados en Nueva York, que se hundieron hasta cerca de 3,5% en algunos casos, confirmando la correlación entre los activos de riesgo emergentes y las señales de debilidad global. El índice S&P Merval en dólares también ajustó la tendencia bajista, frenando una racha negativa reciente.

El mundo está nervioso esperando a Trump y el riesgo país, sube

Es otra noticia complicada para el equipo económico que está en Davos acompañando al presidente Javier Milei. El pleno regreso a los mercados internacionales de crédito no termina de concretarse. Y esta vez, los nubarrones no son nuestros, sino de un aliado: Donald Trump. Esperando su discurso en Davos, el riesgo país de la Argentina volvió a subir. Sube 11 puntos sobre el valor del día anterior y se ubica en 577 puntos. Era una muy buena noticia que hubiese perforado el piso de los 600 puntos y siguiera bajando.

Necesita descender por lo menos 200 puntos más, para estar por debajo de los 400 puntos básicos. De lo contrario, endeudarse con acreedores privados es imposible por el valor de la tasa de reintegro. Esto que sucede con el riesgo país, por algo totalmente ajeno a la Argentina es una muestra del impacto indirecto que la volatilidad global tiene sobre el panorama financiero local.

bonos argentinos Los bonos argentinos, cayeron en Wall Street por el miedo a TrRump y su discurso en Davos. (Foto: Gentileza Rava)

Aranceles, política global y nervios en los mercados

Gran parte del mal humor inversor se explica por la creciente incertidumbre geopolítica y comercial que se observó desde finales del año pasado y que se extendió a comienzos de 2026. El anuncio de aranceles del 10% a partir del 1 de febrero - con posibilidad de elevarse al 25% en junio - condicionado a negociaciones sobre la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, sembró dudas sobre la estabilidad de las relaciones comerciales transatlánticas y puso tensión sobre las discusiones en el ámbito del comercio global.

El dólar se debilitó frente a otras monedas importantes, al tiempo que los inversores buscaron refugio en activos tradicionales como el oro y el franco suizo en medio de la volatilidad. La Argentina también siente las incertidumbres mundiales por Trump que impactan en el dólar.

La semana había iniciado con una gran noticia para el país. El FMI ratificó que para la Argentina espera un crecimiento del 4 % tanto para este año como para 2027. Es de los países que más crecerá en el mundo y el primero, lejos, en América Latina. Incluso, su crecimiento será superior a la media mundial. Eso está y se puede ver en la actualización del Panorama mundial económico (WEO) del FMI. Lo que no está ahí, pero causa temor financiero mundial, es un presidente republicano que va por Groenlandia, delante de los principales economistas, políticos y hombres de negocios del mundo. Demasiado, para cualquier economía emergente.