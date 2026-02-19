En vivo Radio La Red
Cuáles son los cuatro partidos de la Liga Profesional que se reprogramaron por el paro general de la CGT

La adhesión de UTEDYC al paro convocado por la CGT obligó a modificar cuatro encuentros y ajustar varios horarios del Torneo Apertura.

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves impactará de lleno en el fútbol argentino. La adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) complica áreas clave para el desarrollo de los espectáculos con público —como el control de accesos, la validación y venta de entradas, la seguridad interna y las tareas operativas— y obligó a la Liga Profesional a reprogramar partidos correspondientes a la sexta fecha del Torneo Apertura.

En total, cuatro encuentros previstos para la jornada del jueves fueron modificados, además de registrarse ajustes en otros compromisos ya pautados.

image

Qué partidos se reprogramaron por el paro general

Uno de los cambios confirmados es el de Defensa y Justicia frente a Belgrano, que debía jugarse en el estadio Tito Tomaghello y pasó al viernes a las 17.15. Ese mismo día, Estudiantes vs. Sarmiento se adelantará a las 18.00, mientras que Instituto recibirá a Atlético Tucumán en Córdoba desde las 20.00.

En tanto, Independiente Rivadavia vs. Independiente se trasladó al sábado a las 17.00 en Mendoza, y Banfield vs. Newell’s se disputará también el sábado, pero a las 19.15.

¿Por qué San Lorenzo es el caso más complejo?

El encuentro entre San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto, previsto en el Nuevo Gasómetro, es el que mayores complicaciones presentó. Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires no aceptaron que se juegue el viernes, día en que Boca será local ante Racing, ni el sábado, cuando Deportivo Riestra recibirá a Huracán en el Guillermo Laza.

Finalmente, el partido quedó programado para el domingo a las 17.00. Sin embargo, la modificación genera una alerta en el Ciclón, que por la séptima fecha deberá jugar el martes ante Instituto, también como local. Ese encuentro pasó de las 18.00 a las 19.15.

¿Hubo otros cambios en la programación?

También se ajustaron horarios en otros partidos: Vélez vs. River se retrasará 45 minutos y comenzará a las 19.15 del domingo, mientras que Unión vs. Aldosivi se jugará a las 21.30, media hora más tarde de lo previsto originalmente.

Por otra parte, Lanús no sufrirá modificaciones en su agenda internacional y podrá recibir a Flamengo por la Recopa Sudamericana en el Estadio Néstor Díaz Pérez con normalidad. En cuanto a su compromiso ante Argentinos Juniors por la sexta fecha, ese encuentro nunca fue programado debido a que el equipo de La Paternal también tiene actividad internacional esta semana por el repechaje de la Copa Libertadores.

De esta manera, la sexta fecha del Torneo Apertura reacomodó su cronograma ante un escenario extraordinario. La Liga Profesional ajustó días y horarios para garantizar el normal desarrollo de los encuentros, en una jornada atravesada por la medida de fuerza que impacta más allá del fútbol.

