Cuáles son los cuatro partidos de la Liga Profesional que se reprogramaron por el paro general de la CGT

¿Por qué San Lorenzo es el caso más complejo?

El encuentro entre San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto, previsto en el Nuevo Gasómetro, es el que mayores complicaciones presentó. Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires no aceptaron que se juegue el viernes, día en que Boca será local ante Racing, ni el sábado, cuando Deportivo Riestra recibirá a Huracán en el Guillermo Laza.

Finalmente, el partido quedó programado para el domingo a las 17.00. Sin embargo, la modificación genera una alerta en el Ciclón, que por la séptima fecha deberá jugar el martes ante Instituto, también como local. Ese encuentro pasó de las 18.00 a las 19.15.

¿Hubo otros cambios en la programación?

También se ajustaron horarios en otros partidos: Vélez vs. River se retrasará 45 minutos y comenzará a las 19.15 del domingo, mientras que Unión vs. Aldosivi se jugará a las 21.30, media hora más tarde de lo previsto originalmente.

Por otra parte, Lanús no sufrirá modificaciones en su agenda internacional y podrá recibir a Flamengo por la Recopa Sudamericana en el Estadio Néstor Díaz Pérez con normalidad. En cuanto a su compromiso ante Argentinos Juniors por la sexta fecha, ese encuentro nunca fue programado debido a que el equipo de La Paternal también tiene actividad internacional esta semana por el repechaje de la Copa Libertadores.

De esta manera, la sexta fecha del Torneo Apertura reacomodó su cronograma ante un escenario extraordinario. La Liga Profesional ajustó días y horarios para garantizar el normal desarrollo de los encuentros, en una jornada atravesada por la medida de fuerza que impacta más allá del fútbol.