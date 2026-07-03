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Agenda confirmada: cuándo y contra quién juega la Selección Argentina por los octavos de final

Tras un exigente triunfo en Miami, la Scaloneta ya piensa en su próximo desafío eliminatorio por los octavos de final. El cronograma completo de la Selección Argentina.

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Foto: Reuters

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La ilusión de todo el país sigue marchando a paso firme en Norteamérica. La Selección Argentina le ganó a Cabo Verde este viernes, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con este resultado positivo bajo el brazo, la Albiceleste busca seguir avanzando en la fase de eliminación directa en busca de defender el título del mundo que obtuvo en Qatar. Tras superar esta durísima instancia en el Hard Rock Stadium de Miami, el equipo capitaneado por Lionel Messi ya conoce con precisión cómo seguirá su cronograma de partidos de cara al futuro inmediato del torneo.

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina tras ganarle a Cabo Verde

La organización de la Copa del Mundo de la FIFA ya tiene estipulado el calendario de partidos para la apertura de la ronda de los 16 mejores equipos del planeta.

Luego de ganarle a Cabo Verde, la Selección Argentina volverá a jugar por los octavos de final el próximo martes 7 de julio, a partir de las 13:00, en la ciudad de Atlanta. El rival en la siguiente fase eliminatoria será el duro combinado de Egipto, que viene de vencer en los 16vos de final a Australia mediante una definición por penales disputada en el turno previo.

Cómo fue el camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La campaña del elenco nacional en lo que va de la cita ecuménica registra un andar perfecto y sumamente contundente, habiendo superado con holgura cada compromiso disputado.

En la fase inicial, correspondiente al Grupo J, el equipo arrancó su participación en la Fecha 1 con un contundente triunfo de Argentina 3-0 ante Argelia el martes 16 de junio en el Kansas City Stadium. Posteriormente, por la Fecha 2, se impuso Argentina 2-0 frente a Austria el lunes 22 de junio en el Dallas Stadium. El cierre de la zona se dio en la Fecha 3, con una victoria de Argentina 3-1 contra Jordania el sábado 27 de junio en el Dallas Stadium, lo que le permitió avanzar de fase como puntero absoluto. Finalmente, la travesía continuó este viernes 3 de julio a las 19:00 en el Miami Stadium, donde Argentina venció 3-2 a Cabo Verde por los 16vos de final.

¿Cuál es el posible camino de la Selección Argentina hasta la gran final del Mundial?

En caso de que el vigente campeón del mundo logre superar cada una de las exigentes fases de eliminación directa que se avecinan en la llave, la organización ya determinó cuáles serán las sedes, los días y los horarios oficiales de cada encuentro.

Si la Scaloneta logra imponerse ante Egipto el martes en Atlanta, el cuadro indica que los cuartos de final se disputarán frente al ganador del cruce entre Suiza, Colombia o Ghana, en un partido pautado para el sábado 11 de julio a las 22:00 en la sede de Kansas City.

De continuar con éxito en el certamen ecuménico, la semifinal del Mundial tendrá lugar el miércoles 15 de julio a las 16:00, regresando a la ciudad de Atlanta. Por último, el partido más esperado del planeta, la gran final de la Copa del Mundo, quedó fijada para el domingo 19 de julio a las 16:00 en el estadio de Nueva Jersey, donde se terminará de dirimir la suerte del nuevo monarca internacional.

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