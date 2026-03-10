Cuánto necesita ganar una familia para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

En tanto, la línea de pobreza, determinada por la Canasta Básica Total, alcanzó los $1.440.147.

Esto significa que un hogar con ingresos por debajo de ese monto es considerado pobre, mientras que quienes superan esa cifra logran cubrir el conjunto de bienes y servicios básicos.

Entre ambos niveles aparece el denominado “sector medio frágil”, integrado por familias que superan la línea de pobreza pero cuyos ingresos todavía no alcanzan para consolidarse dentro de la clase media.

Según el informe, ese segmento comienza en $1.815.373 mensuales.

CABA POBREZA

Cómo se definen los distintos estratos sociales

La metodología utilizada por el organismo porteño divide a los hogares en distintos grupos según sus ingresos.

Indigentes: no alcanzan a cubrir el costo de la canasta alimentaria.

no alcanzan a cubrir el costo de la canasta alimentaria. Pobres no indigentes: logran pagar alimentos, pero no el resto de los gastos básicos.

logran pagar alimentos, pero no el resto de los gastos básicos. Sector medio frágil: superan la canasta total, aunque con ingresos apenas por encima de ese valor.

superan la canasta total, aunque con ingresos apenas por encima de ese valor. Clase media: hogares con ingresos superiores a ese umbral, pero que no llegan a cuadruplicar la canasta básica.

Este sistema permite analizar con mayor precisión qué tan estables o vulnerables son los ingresos de las familias, incluso dentro de los sectores medios.

Los valores publicados corresponden a febrero de 2026 y reflejan el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo en la capital.

Según el organismo estadístico, el incremento de las canastas en los últimos meses estuvo impulsado principalmente por el aumento de alimentos y servicios, dos rubros con fuerte incidencia en el presupuesto familiar.

caba

Además, el informe aclara que estos cálculos solo contemplan hogares propietarios de su vivienda, por lo que quienes pagan alquiler deben afrontar un gasto adicional que puede modificar significativamente el nivel de ingresos necesario para mantener el mismo nivel de vida.

Los datos se actualizan todos los meses a partir de relevamientos de precios en la ciudad, un sistema que se utiliza desde 2008 para analizar la evolución social y económica de los hogares porteños.

La inflación de febrero en CABA fue de 2,6%

La inflación de febrero en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6%, según el informe oficial del índice de precios porteño. El dato marca una desaceleración respecto de enero, cuando el indicador había registrado un 3,1%.

El informe detalló que el principal impulso del índice provino del rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba de 5,9%. También se destacaron los aumentos en seguros y servicios financieros, con un incremento del 5%.

Entre los datos destacados del informe aparece una baja de 0,4% en transporte, mientras que la indumentaria no registró variaciones.