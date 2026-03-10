Ayuda Escolar 2026: el paso clave para cobrarla si no llegó en marzo

El certificado puede presentarse mediante dos vías:

A través de Mi ANSES , ingresando con la Clave de la Seguridad Social

De forma presencial en una oficina del organismo, sin necesidad de turno previo

Este documento permite acreditar que el niño, niña o adolescente asiste regularmente a un establecimiento educativo.

Cuándo se podrá presentar el certificado

La presentación del Certificado de Escolaridad todavía no se encuentra habilitada para este año, aunque se espera que el trámite pueda realizarse próximamente.

Cuando esté disponible, las familias podrán cargar la documentación desde la plataforma digital de ANSES o acercarse a una oficina del organismo para completar la gestión.

El plazo para realizar este trámite se extenderá durante todo el ciclo lectivo, por lo que quienes no recibieron el pago automático aún tendrán tiempo para regularizar la situación.

De todos modos, especialistas en seguridad social recomiendan presentar el certificado apenas se habilite el sistema, para evitar demoras en el cobro.

ANSES_bono

Ayuda Escolar: cómo funciona el pago automático

Cada año ANSES realiza el pago automático de la Ayuda Escolar a quienes ya presentaron el certificado durante el año anterior y tienen los datos escolares actualizados en el sistema.

Esto significa que el organismo ya cuenta con la información que confirma la escolaridad del menor, por lo que no es necesario repetir el trámite inmediatamente.

Sin embargo, cuando esa información no está registrada o falta actualizarla, el pago no se realiza automáticamente y debe gestionarse mediante la presentación del certificado.

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar

Para acceder a este beneficio es necesario cumplir con ciertas condiciones establecidas por ANSES.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Cobrar AUH o asignación familiar por hijo del SUAF

Tener hijos que asistan a establecimientos educativos reconocidos por la Secretaría de Educación

Presentar el Certificado de Escolaridad que acredite la asistencia a clases

El beneficio alcanza a niños y adolescentes desde los primeros meses de vida hasta el final de la educación obligatoria, siempre que se encuentren escolarizados.

Ayuda Escolar para hijos con discapacidad

En el caso de hijos con discapacidad, la normativa contempla condiciones especiales.

No existe límite de edad para acceder al beneficio, siempre que el hijo o hija asista a un establecimiento educativo, un centro de formación o realice tratamientos de rehabilitación.

En estos casos también es necesario presentar la documentación que acredite la escolaridad o la participación en programas educativos.

Por qué ANSES solicita el Certificado de Escolaridad

El certificado es un documento clave dentro del sistema de asignaciones familiares, ya que permite verificar que los menores se encuentran efectivamente dentro del sistema educativo.

Este control forma parte de las políticas públicas destinadas a promover la permanencia escolar y garantizar que los beneficios sociales acompañen la trayectoria educativa de los chicos.

Por ese motivo, ANSES solicita la presentación del documento todos los años, incluso cuando el pago se realiza de forma automática.