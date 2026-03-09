En vivo Radio La Red
Deportes
Adam Bareiro
River
FÚTBOL

Lapidario: Enzo Francescoli explicó por qué Adam Bareiro no rindió en River

El mánager de River analizó el caso del delantero paraguayo, hoy en Boca, y explicó por qué su perfil de centrodelantero no encajó con la tradición futbolística del Millonario.

Lapidario: Enzo Francescoli explicó por qué Adam Bareiro no rindió en River

Las recientes declaraciones de Enzo Francescoli reavivaron un debate histórico en River Plate: qué tipo de delantero encaja realmente en la identidad futbolística del club. Al hablar sobre la posibilidad de incorporar un centrodelantero de área, el mánager del Millonario utilizó como ejemplo el caso de Adam Bareiro, quien tuvo un paso por el club y hoy atraviesa un buen presente en Boca Juniors.

Francescoli explicó que el rendimiento irregular de Bareiro durante su etapa en River no se debió únicamente a cuestiones individuales, sino también a una diferencia entre su estilo de juego y la tradición ofensiva del equipo de Núñez.

“La adaptación existe en cualquier lugar, en unos es más difícil y en otros no tanto. Después está la adaptación al juego”, señaló el dirigente al analizar la experiencia del delantero paraguayo.

¿Por qué Francescoli cree que Bareiro no encajó en River?

Según explicó el exfutbolista uruguayo, el problema no pasó exclusivamente por el nivel del jugador, sino por el tipo de centrodelantero que históricamente ha caracterizado al club.

Francescoli sostuvo que Bareiro pertenece a un perfil de atacante más clásico, de referencia dentro del área, mientras que River suele apostar por delanteros con mayor movilidad y participación en el juego colectivo.

Para explicar su punto, el dirigente hizo un repaso histórico y recordó que, desde la época de Ángel Labruna en adelante, el club se identificó con una clase de atacante diferente, más cercano a lo que denominó un “9 falso”.

También mencionó a otros delanteros que pasaron por el club y que se caracterizaban por moverse fuera del área y participar en la construcción de juego, como Radamel Falcao, Lucas Beltrán, Julián Álvarez y Gonzalo Higuaín.

En contraste, remarcó que los delanteros más posicionales muchas veces convierten goles en River porque el equipo genera muchas situaciones, pero su estilo no siempre termina de convencer a los hinchas.

¿River debería buscar un delantero de área?

En la misma reflexión, Francescoli también opinó sobre la posibilidad de incorporar un “9” tradicional en el futuro cercano. Según explicó, sumar un delantero de ese perfil podría resolver una necesidad puntual, pero no necesariamente encajaría con la idea histórica del club.

“El problema de River no es un 9”, afirmó el dirigente. En ese sentido, consideró que para encontrar un delantero del perfil que más le gusta al club sería necesario realizar una inversión muy alta en el mercado.

Mientras tanto, el análisis de Francescoli dejó una lectura clara: el rendimiento de un delantero en River muchas veces no depende solo de los goles, sino de cuánto logra adaptarse a una identidad futbolística que el club mantiene desde hace décadas.

