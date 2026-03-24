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Claudio Úbeda sorprendió en Boca: el "premio" al plantel antes de la seguidilla clave

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, tomó una inesperada determinación en un contexto marcado por la fecha FIFA y un calendario que se volverá cada vez más exigente.

Claudio Úbeda sorprendió en Boca: el premio al plantel antes de la seguidilla clave

Tras volver al triunfo en La Bombonera frente a Instituto, en Boca se tomó una decisión poco frecuente en medio de la competencia: Claudio Úbeda resolvió otorgarle dos días libres al plantel. La medida, que puede leerse como un “premio” por la recuperación futbolística, responde también a una planificación estratégica en un momento clave de la temporada.

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El cuerpo técnico aprovechó el parate por la fecha FIFA para darle descanso a un grupo que se prepara para afrontar una seguidilla exigente, con la Copa Libertadores en el horizonte y una agenda cargada de compromisos tanto a nivel local como internacional.

La decisión no es habitual en el día a día del equipo. Liberar al plantel durante dos jornadas consecutivas marca una excepción dentro de una dinámica generalmente intensa. Sin embargo, el contexto abrió una ventana ideal: Boca no tendrá actividad oficial el próximo fin de semana y podrá retomar los entrenamientos sin la presión inmediata de un partido cercano.

Por qué Úbeda decidió darle descanso al plantel en este momento

La clave está en el calendario. Con la pausa obligada por la fecha FIFA, el entrenador entendió que era el momento indicado para priorizar la recuperación física y mental de los futbolistas. El objetivo es claro: llegar con mayor frescura al tramo más exigente del semestre.

Además, no todos los jugadores tendrán descanso pleno. Algunos integrantes del plantel deberán sumarse a sus respectivas selecciones. Leandro Paredes se incorporará a la Selección Argentina para los amistosos de la ventana internacional, mientras que Tomás Aranda lo hará al Sub 20. El resto aprovechará estos días para recargar energías.

Qué se le viene a Boca después de la pausa

El regreso a los entrenamientos está pautado para el miércoles, cuando el foco estará puesto en el próximo compromiso ante Talleres, que podría disputarse el jueves 2 o viernes 3 de abril. Ese encuentro marcará el inicio de una etapa decisiva.

A partir de allí, Boca deberá afrontar una seguidilla de partidos con poco margen de recuperación entre uno y otro, alternando la Liga Profesional con el debut en la Copa Libertadores. Un escenario que exigirá rotación, gestión de cargas y un plantel preparado para responder.

El propio Úbeda ya había anticipado este panorama al señalar que “vamos a necesitar de todos”, en referencia a la importancia de contar con cada futbolista en condiciones de competir. La intención es clara: utilizar al máximo los recursos disponibles, incluidos los jugadores más jóvenes.

Con ese contexto, el descanso otorgado no aparece como una concesión aislada, sino como una decisión pensada a mediano plazo. Boca baja la intensidad por unos días, pero con la mira puesta en un calendario que no dará respiro.

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