¡Se supo! El romance secreto que habría vivido Andrea del Boca con un cantante internacional

La periodista fue más allá y dio detalles del supuesto vínculo sentimental: “Lo que me dicen que ellos habrían tenido una historia donde él habría quedado más enganchado con ella y después esa historia de amor se diluyó y al tiempo conoció a Marlene”.

Si bien nunca hubo confirmación oficial por parte de los protagonistas, el dato no pasó desapercibido y reavivó versiones que circulaban desde hace años. Incluso, según deslizaron, existiría la posibilidad de que el cantante le haya dedicado alguna canción, aunque esto nunca fue comprobado.

“Él nunca habló de este tema, a mí me lo contó gente que sabe muchas cosas de Andrea del Boca que me dijeron: ‘con Luis Miguel no estuvo pero, ¿sabés con quién sí estuvo?’ y la verdad que me sorprendió”, cerró Iavícoli, dejando abierto un capítulo desconocido en la vida sentimental de la actriz.

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¿Qué dijo Ricardo Darín sobre Andrea del Boca tras su salida de Gran Hermano?

Días atrás, luego de la inesperada salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por cuestiones de salud, comenzaron a multiplicarse las reacciones en el mundo del espectáculo. Entre ellas, llamaron la atención las opiniones de Andrea Pietra y Ricardo Darín, quienes fueron consultados sobre el tema.

La primera en pronunciarse fue Pietra, quien dejó en claro que no compartiría esa experiencia, aunque evitó juzgar: “Bueno, yo no lo haría, yo no habría entrado ahí, pero cada uno tiene la posibilidad de hacer lo que quiera y no soy quién para ponerme a juzgar”.

Por su parte, Darín arrancó con cautela y una postura similar, marcando que no corresponde decirle a otros qué decisiones tomar. Sin embargo, con el correr de la charla, terminó siendo mucho más contundente.

El reconocido actor dejó en claro que jamás participaría del reality y lanzó una frase que generó impacto inmediato: “No, claro, yo tampoco hubiera entrado ahí. Pero para nada. Qué sé yo. Si estoy ahí yo me pego un corchazo”.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y rápidamente se viralizaron, sumando una nueva polémica en torno al paso de Andrea del Boca por el reality.