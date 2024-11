Colapinto cerró las primeras prácticas en Las Vegas: en qué puesto terminó y la advertencia de la F1

Colapinto en las Vegas pruebas.jpg

Colapinto:"Un circuito complicado con muy poco agarre"

Cuando se hizo la primera práctica libre, en Las Vegas, la temperatura era de 15 grados Celsius. Muy baja para la Fórmula 1 que corre durante todo el año en época de verano o de calor. Los motores funcionan mejor y las ruedas logran el "grip" (agarre) necesario para ir a 300 km por hora pegados al suelo.

En la segunda práctica, hizo todavía más frío. Eso afectó a todos los autos y como bien dijo el piloto argentino, las ruedas nunca lograron tener la temperatura ideal para desprender la capa de caucho que va formando una adherencia especial sobre la pista. En muchas tomas de la televisión se podía apreciar que el suelo parecía como si fuera una pista de patinaje.

Pese a todo, Franco, pudo completar sin problemas las dos tandas de libres aunque sus tiempos lo dejaron muy lejos de los primeros lugares, pero eso no era su objetivo ni el del equipo Williams.

Franco Colapinto en modo "supervivencia"

El equipo Williams casi no tuvo descanso en estas tres semanas desde el gran premio de Brasil. Franco y Albon dañaron mucho sus dos autos. La temporada está en su tramo final y los recursos económicos no son los mejores en los equipos de menor presupuesto. Por eso, la premisa fundamental es completar cada fase - entrenamientos, clasificación y la carrera - sin inconvenientes, más allá de la posición final.

De hecho, la práctica dos tuvo una bandera roja ( se detiene el movimiento en la pista) porque Alexander Albon debió parar su Williams por una perdida de combustible.

Franco logro el 17° puesto en la P1 y el 18° en la P2. Pero lo más importante, es que en la segunda tanda dio 30 vueltas son inconvenientes. Es decir, estuvo en pista más de la mitad de la carrera del domingo, que tendrá 50 vueltas.

Advertencia para Franco Colapinto

Hubo tres momentos para remarcar en las práctias del argentino. En la primera tanda, sin el agarre que tan bien describió, el auto casi se va en una curva, pero Franco lo corrigió de manera excelente y pasó a milímetros del muro. En otro momento, la Ferrari de Sainz apareció de pronto detrás suyo y Franco se movió de una manera que hizo que el piloto español tuviera que aflojar su ritmo de marcha ( se vio la queja de un integrante del box italiano). Lo más importante, fue una advertencia que le hizo la organización de la Fórmula 1 en un momento de las prácticas.

Colapinto piso en una de las vueltas, pisó la línea de la salida de boxes y recibió una advertencia por esa "infracción". Pero en defensa de Franco hay que marcar que Russell, de Mercedes, le dijo por radio a su equipo que esa línea no está bien visible.

Colapinto: "Un chancho dado vuelta"

Con su frescura y ocurrencias, las que contribuyen a que haya sido una revolución su llegada a la Fórmula 1, Franco Colapinto usó esa figura para describir la forma del circuito callejero de Las Vegas. Y tiene toda la razón.

En términos técnicos fue preciso como es habitual en él. Señaló que había tierra - propia del desierto que rodea Las Vegas - lo convertía en algo más parecido a un Rally con los autos patinando o desplazándose de costado.

El frío además, hizo que los motores no puedan desplegar toda su potencia y las gomas, al no tener la temperatura necesaria, no se "agarraban" a la pista como deben hacerlo para poder desplegar la mayor velocidad posible de los autos. Tal vez, para la próxima temporada, "el chanchodado vuelta" tenga que recibir a la F1 de día o en otro momento del año.

