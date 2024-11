La FUERTE declaración de Franco Colapinto sobre su futuro en la F1: "No quiero..."

En cuanto a su desempeño en pista, Colapinto, quien ya sumó cinco puntos desde su debut (4 en Bakú y 1 en Austin), habló a corazón abierto: “Espero estar mostrando que merezco estar aquí. Pero si no puedo estar corriendo, me encantaría estar conduciendo un coche, no quiero mirar la tele durante 24 carreras”.

Aunque aún no tiene un asiento asegurado, Colapinto dejó en claro su objetivo principal: “Mi meta es quedarme en la Fórmula 1. Vine sólo un par de carreras tratando de demostrar que vine aquí para quedarme”. Mientras tanto, sus representantes, patrocinadores y el jefe de Williams, James Vowles, continúan trabajando para que el joven piloto argentino tenga una oportunidad en 2025.

“Me encantaría estar acá el año que viene, la verdad es un poco el objetivo que tenemos como equipo, mis managers y James. Están haciendo un gran trabajo para que pueda seguir corriendo. Estoy más que agradecido con ellos”, expresó con optimismo.

Colapinto llega al Gran Premio de Las Vegas decidido a mostrar su talento y sumar buenos resultados en una pista icónica. Con el apoyo de sus fanáticos y el respaldo de su equipo, buscará aprovechar estas últimas carreras para reforzar su posición en la Fórmula 1 y abrir nuevas puertas hacia el futuro.