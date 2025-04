Colapinto sin filtro: hizo polémicas declaraciones sobre Uruguay y después pidió disculpas

Embed

“Yo les voy a explicar una cosa. Uruguayos hay muy pocos, no sé bien la población. ¿Tres millones?. O sea, Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina… Acá está Cavani (dijo, sobre la imagen del delantero uruguayo en un termo). Cavani jugando en Boquita, el chabón es argentino ya, habla argentino, es todo argentino”, dijo.

“Uruguay no es que inventan cosas, sino que se llevan todo lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino. A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos. Bien Uruguay, igual”, polemizó.

Y al referirse al ícono argentino por excelencia, el mate, no escatimó en detalles: “El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un c..., se copiaron todo”, concluyó Colapinto.

El pedido de disculpas de Colapinto tras sus polémicas declaraciones sobre Uruguay

Tras la repercusión que tuvo el video de la entrevista, Colapinto hizo un posteo en sus redes para pedir disculpas a los uruguayos.

“Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudez que dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda... ¡Era un podcast divertido entre amigos! A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo”, señaló en X.

“No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas, mate, empanadas y me prendí... Amo Uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes”, agregó.