Explosiva revelación sobre el vínculo de La China y Franco Colapinto: ¿no cierran las fechas con Icardi?

Guerrero también precisó que ese diálogo ocurrió aproximadamente en noviembre, lo que generó ruido frente a la versión de la actriz sobre su incipiente historia de amor con Icardi.

De todos modos, la ex vedette aclaró que no puede confirmar si entre ellos existía algo más que una amistad. Con cautela, remarcó: “Yo no sé qué tipo de relación tenían, tampoco es que estaban a los besos. No me consta la verdad qué pasó ahí”. El misterio sobre la verdadera cronología del romance vuelve a instalarse como tema de debate.

¿Qué dijo Yanina Latorre de los dichos de La China Suárez sobre Wanda Nara?

Yanina Latorre apuntó con firmeza contra La China Suárez después de que la actriz asegurara públicamente que nunca fue amiga de Wanda Nara. La angelita lanzó una dura respuesta al análisis que la actriz hizo sobre su vínculo con la conductora de MasterChef Celebrity, reavivando un conflicto que parecía haber quedado en pausa.

En las últimas horas, La China volvió a hablar de Wanda y enfatizó que entre ellas no existió una relación cercana. Entre sus definiciones, expresó frases como “Yo nunca hice un vivo con ella, nunca fui amiga y eso lo saben todos” y “Nunca fuimos amigas". Esa postura generó ruido en el mundo del espectáculo, sobre todo en los espacios donde históricamente se siguió cada capítulo de la polémica.

Frente a esas declaraciones, Yanina Latorre no tardó en reaccionar y fue contundente respecto de la actitud de la actriz. “La China Suárez es indefendible, porque no era la mejor amiga de Wanda, pero se conocían y hay una cosa que se llama decencia y moralidad”, sentenció en un análisis en el que remarcó que, más allá del nivel de cercanía, considera que hubo límites que no se respetaron. Su comentario volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de los comportamientos en el ambiente artístico y el peso de los vínculos personales.

De este modo, la panelista dejó en claro su posición y volvió a ubicarse como una de las voces más críticas de La China en una historia que, pese al paso del tiempo, continúa sumando nuevos capítulos cada vez que alguna de sus protagonistas retoma el tema.