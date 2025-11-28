A24.com

Explosiva revelación sobre el vínculo de La China y Franco Colapinto: ¿no cierran las fechas con Icardi?

Una famosa expuso un dato crucial sobre el vínculo que La China Suárez tuvo con el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto.

28 nov 2025, 14:23
La vida sentimental de La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena luego de que surgiera una duda inesperada sobre la verdadera fecha en la que comenzó su romance con Mauro Icardi. Aunque la actriz asegura que la relación ya supera el año, en las últimas horas se encendió una polémica a partir de un testimonio que dejó a todos preguntándose si esa línea de tiempo es tan precisa como ella afirma. La señal de alerta llegó de la mano de Adabel Guerrero, quien reveló un detalle que generó nuevas especulaciones.

Según contó Guerrero, hace algunos meses mantuvo una videollamada con La China en la que apareció una persona muy particular: el piloto Franco Colapinto. Ese dato no pasó desapercibido si se tiene en cuenta que, a mediados de noviembre del año pasado, la actriz y el joven piloto de Fórmula 1 fueron vistos juntos recorriendo las calles de Madrid. A eso se sumó el hecho de que La China se había hecho un tatuaje dedicado a él, que luego decidió tapar.

En este contexto, la ex vedette recordó aquel intercambio virtual se dio mientras estaban trabajando en las grabaciones de En el barro y explicó que su aparición tomó por sorpresa a todas: “Nosotros hicimos una videollamada con La China, sí, y esto no tiene nada de malo contarlo, pero ahí estaba Colapinto”.

La bailarina profundizó en la situación y dejó en claro que, al menos en ese momento, la actriz tenía un trato frecuente con el piloto. Sobre ese vínculo, sumó: “Ella siempre hablaba con él, eso se sabía. En esta llamada nos presentó y todas lo saludamos”.

Guerrero también precisó que ese diálogo ocurrió aproximadamente en noviembre, lo que generó ruido frente a la versión de la actriz sobre su incipiente historia de amor con Icardi.

De todos modos, la ex vedette aclaró que no puede confirmar si entre ellos existía algo más que una amistad. Con cautela, remarcó: Yo no sé qué tipo de relación tenían, tampoco es que estaban a los besos. No me consta la verdad qué pasó ahí”. El misterio sobre la verdadera cronología del romance vuelve a instalarse como tema de debate.

¿Qué dijo Yanina Latorre de los dichos de La China Suárez sobre Wanda Nara?

Yanina Latorre apuntó con firmeza contra La China Suárez después de que la actriz asegurara públicamente que nunca fue amiga de Wanda Nara. La angelita lanzó una dura respuesta al análisis que la actriz hizo sobre su vínculo con la conductora de MasterChef Celebrity, reavivando un conflicto que parecía haber quedado en pausa.

En las últimas horas, La China volvió a hablar de Wanda y enfatizó que entre ellas no existió una relación cercana. Entre sus definiciones, expresó frases como “Yo nunca hice un vivo con ella, nunca fui amiga y eso lo saben todos” y “Nunca fuimos amigas". Esa postura generó ruido en el mundo del espectáculo, sobre todo en los espacios donde históricamente se siguió cada capítulo de la polémica.

Frente a esas declaraciones, Yanina Latorre no tardó en reaccionar y fue contundente respecto de la actitud de la actriz. “La China Suárez es indefendible, porque no era la mejor amiga de Wanda, pero se conocían y hay una cosa que se llama decencia y moralidad”, sentenció en un análisis en el que remarcó que, más allá del nivel de cercanía, considera que hubo límites que no se respetaron. Su comentario volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de los comportamientos en el ambiente artístico y el peso de los vínculos personales.

De este modo, la panelista dejó en claro su posición y volvió a ubicarse como una de las voces más críticas de La China en una historia que, pese al paso del tiempo, continúa sumando nuevos capítulos cada vez que alguna de sus protagonistas retoma el tema.

China Suárez Franco Colapinto Mauro Icardi

