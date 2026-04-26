En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Evento historico

Comenzó el Road Show de Franco Colapinto: la emoción de los fanáticos del Fórmula 1

El piloto de la escudería Alpine F1 Team es el gran protagonista de la jornada al realizar un recorrido especial por el barrio porteño de Palermo, donde llevará la velocidad y la adrenalina de la Fórmula 1 a las calles de la Ciudad.

Comenzó el Road Show de Franco Colapinto: la emoción de los fanáticos del Fórmula 1
Comenzó el Road Show de Franco Colapinto: la emoción de los fanáticos del Fórmula 1. Crédito: RS Fotos

Comenzó el Road Show de Franco Colapinto: la emoción de los fanáticos del Fórmula 1. Crédito: RS Fotos

El piloto argentino Franco Colapinto es el gran protagonista de un evento único en la Ciudad de Buenos Aires: un road show que reune a miles de fanáticos del automovilismo. La exhibición, que incluirá maniobras en vivo y un despliegue especial en las calles porteñas, obligó a implementar importantes cortes de tránsito.

Leé también Así se vive el Road Show de Franco Colapinto: la emoción de los fanáticos del Fórmula 1

El evento también incluirá un homenaje al legendario Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial. El tributo consistirá en un recorrido con una réplica del histórico Mercedes Benz W196 Roadster, el modelo con el que Fangio conquistó los títulos de 1954 y 1955.

MND03592

Crédito: RS Fotos

En su primera pasada, el argentino hizo vibrar a miles de fanáticos con una exhibición única. A bordo del histórico Lotus E20 -el monoplaza que brilló en 2012 con Kimi Räikkönen- el joven de Pilar recorrió distintos tramos de la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, en un circuito urbano especialmente montado para la ocasión.

La jornada, que marcó el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires después de más de una década, incluyó varias salidas a pista a lo largo de la tarde y generó una convocatoria masiva de público que colmó la zona desde temprano.

Además, durante la jornada habrá shows musicales y actividades para toda la familia, con presentaciones de Soledad Pastorutti y Luck Ra, entre otros.

El cronograma completo del evento

  • 9:00 – Apertura de la Fanzone
  • 11:25 – Entrevista a Colapinto
  • 11:50 – Show de Soledad
  • 12:45 – Vuelta con el Lotus E20
  • 13:55 – Show de Luck Ra
  • 14:30 – Exhibición con el auto de Fangio
  • 15:15 – Nueva salida con el Lotus
  • 15:55 – Recorrido en bus descapotable
  • 16:15 – Cierre del evento

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto
Notas relacionadas
El íntimo momento de Franco Colapinto con Maia Reficco antes del show de la Fórmula 1 con un regalo de lujo
Franco Colapinto en Buenos Aires: el mapa definitivo de los cortes de calle en Palermo
Franco Colapinto y la histórica exhibición en Buenos Aires: cómo ver al Fórmula 1 en vivo

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar