Comenzó el Road Show de Franco Colapinto: la emoción de los fanáticos del Fórmula 1

La jornada, que marcó el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires después de más de una década, incluyó varias salidas a pista a lo largo de la tarde y generó una convocatoria masiva de público que colmó la zona desde temprano.

Además, durante la jornada habrá shows musicales y actividades para toda la familia, con presentaciones de Soledad Pastorutti y Luck Ra, entre otros.

El cronograma completo del evento