Comenzó el Road Show de Franco Colapinto: la emoción de los fanáticos del Fórmula 1

La jornada, que marcó el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires después de más de una década, incluyó varias salidas a pista a lo largo de la tarde y generó una convocatoria masiva de público que colmó la zona desde temprano.
Además, durante la jornada habrá shows musicales y actividades para toda la familia, con presentaciones de Soledad Pastorutti y Luck Ra, entre otros.
El cronograma completo del evento
- 9:00 – Apertura de la Fanzone
- 11:25 – Entrevista a Colapinto
- 11:50 – Show de Soledad
- 12:45 – Vuelta con el Lotus E20
- 13:55 – Show de Luck Ra
- 14:30 – Exhibición con el auto de Fangio
- 15:15 – Nueva salida con el Lotus
- 15:55 – Recorrido en bus descapotable
- 16:15 – Cierre del evento