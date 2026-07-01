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El devastador mensaje de Jazmín La Cuerpo tras revelar que tiene dos tumores en los ojos

Jazmín Salinas habló del profundo drama que la aqueja. El comunicado que emitió su familia.

1 jul 2026, 18:58
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El devastador mensaje de Jazmín La Cuerpo tras revelar que tiene dos tumores en los ojos

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El devastador mensaje de Jazmín La Cuerpo tras revelar que tiene dos tumores en los ojos

El deterioro de la salud de La Cuerpo la llevó a realizar un dramático pedido de ayuda a través de sus historias de Instagram, donde imploró por la asistencia de un oftalmólogo, horas antes de que su familia confirmara que fue diagnosticada con dos tumores en ambos globos oculares.

"Necesito ayuda. Hace más de 20 días que no puedo salir al sol. Me lloran muchísimo los ojos, me lagrimean constantemente y siento que cada día voy perdiendo más la visión", confesó Jazmín Salinas. "Por eso prácticamente sólo vivo de noche", aclaró.

En esa misma línea, explicitó su necesidad: "Si alguien conoce un buen oftalmólogo (especialista en ojos) o un lugar donde pueda atenderme lo antes posible, les agradecería mucho que me lo recomienden por privado a @jazminlacuerpooficial1".

Más tarde, fue cruda al describir lo que está atravesando: "No se imaginan lo que estoy sufriendo por no poder ver bien. Hace días que mi visión empeora y cada vez se me hace más difícil hacer cosas cotidianas".

El comunicado de la familia de Jazmín La Cuerpo

"Jazmín ha sido diagnosticada con dos tumores en ambos globos oculares", afirmaron sus familiares de La Cuerpo, quienes precisaron que, tras los estudios realizados, será necesario realizar biopsias para determinar la naturaleza de los tumores y definir el tratamiento más adecuado. "Lamentablemente, esta situación compromete seriamente su visión", agregaron.

El comunicado también detalló que la familia está buscando profesionales especializados en oftalmología y oncología ocular del Hospital Santa Lucía o de cualquier otro centro de alta especialidad en ojos que puedan asesorarla y acompañarla. "Agradecemos de antemano sus oraciones, buenos deseos y cualquier apoyo que puedan brindarnos. Jazmín es una guerrera y, con fe y la ayuda de los mejores profesionales, enfrentaremos este difícil momento", cerraron.

     

 

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