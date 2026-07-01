El devastador mensaje de Jazmín La Cuerpo tras revelar que tiene dos tumores en los ojos

El comunicado de la familia de Jazmín La Cuerpo

"Jazmín ha sido diagnosticada con dos tumores en ambos globos oculares", afirmaron sus familiares de La Cuerpo, quienes precisaron que, tras los estudios realizados, será necesario realizar biopsias para determinar la naturaleza de los tumores y definir el tratamiento más adecuado. "Lamentablemente, esta situación compromete seriamente su visión", agregaron.

El comunicado también detalló que la familia está buscando profesionales especializados en oftalmología y oncología ocular del Hospital Santa Lucía o de cualquier otro centro de alta especialidad en ojos que puedan asesorarla y acompañarla. "Agradecemos de antemano sus oraciones, buenos deseos y cualquier apoyo que puedan brindarnos. Jazmín es una guerrera y, con fe y la ayuda de los mejores profesionales, enfrentaremos este difícil momento", cerraron.