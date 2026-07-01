La inesperada confesión de la mamá de Alexis Mac Allister sobre la fake news del padre de Messi

En otro tramo de la conversación, y sin desligarse del contexto general que atraviesan los futbolistas, Silvina Riela aprovechó para remarcar que cada integrante del plantel también carga con situaciones personales que conviven con la exigencia deportiva. En ese sentido, puso un ejemplo íntimo para ilustrar cómo se maneja la vida fuera del campo.

“Todas las familias tienen sus preocupaciones. Sin ir más lejos, hace unos días internaron a mi abuela y a mi me cuesta bastante estar acá sabiendo que ella, con sus 95 años, está internada. La vamos llevando”, contó, aportando una mirada más humana sobre lo que viven los jugadores y sus familias.

Finalmente, buscó llevar tranquilidad respecto del foco del equipo y su concentración en los objetivos deportivos. Según explicó, el grupo se mantiene enfocado y con la mente puesta en el rendimiento diario, intentando no distraerse con rumores o situaciones externas.

“Cosas personales tienen todos pero están con su objetivo”, cerró, intentando despejar cualquier especulación sobre un supuesto impacto negativo del episodio en el plantel campeón del mundo.

Qué dijo la mamá de Leo Messi tras el escándalo con Flor Peña sobre la salud de su marido

En el marco de las fuertes repercusiones que dejó la circulación de una información falsa sobre el estado de salud de Jorge Messi dos semanas atrás, sumado al cruce mediático que involucró a Florencia Peña y Eduardo Feinmann, quien salió a dar su versión fue Celia Messi, madre de Lionel Messi, con el objetivo de aclarar el panorama y transmitir tranquilidad sobre la situación actual de su esposo.

La palabra de Celia Messi llegó a través de un intercambio de mensajes con la periodista Marina Calabró, conversación que luego fue expuesta al aire en el ciclo Primicias Ya (América TV), donde se detallaron algunos puntos hasta ahora desconocidos del episodio que ocupó la agenda mediática en los últimos días.

Todo se inició cuando la panelista decidió escribirle directamente a Celia Messi para consultar cómo se encontraba Jorge Messi y, además, saber si ya se habían resuelto las tensiones surgidas tras la polémica con los nombres involucrados.

El mensaje que leyó la conductora fue claro: “Celia, perdón que moleste, soy Marina Calabró. ¿Cómo está Jorge? ¿Arreglado todo con Flor? ¿Con Feinmann?”.

La respuesta de Celia Messi no demoró en llegar y fue contundente en cuanto al estado de salud de su marido. En ese sentido, buscó llevar calma frente a las versiones erróneas que habían generado preocupación. “Hola Marina. Jorge, gracias a Dios, está mejor”, expresó, confirmando una evolución positiva.

Esa confirmación fue recibida con alivio en el ciclo televisivo, ya que despejó dudas sobre la recuperación del padre y representante del capitán de la Selección Argentina.

En paralelo, Celia Messi también se refirió al conflicto mediático derivado de la fake news. Consultada por Florencia Peña, fue tajante al marcar que la situación ya estaba resuelta: “Con Flor ya hablé”, afirmó.

Sin embargo, el tono cambió cuando apareció el nombre de Eduardo Feinmann. Allí, la respuesta fue breve y sin margen para interpretaciones: “Con Feinmann, no”.

Esa última declaración dejó en claro, según se interpretó en el programa, que no hubo ningún tipo de acercamiento con el periodista de Radio Mitre, y que por el momento no existiría intención de diálogo tras la exposición pública del tema que tuvo a Jorge Messi en el centro de la escena mediática.