Así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: clasificados, cruces confirmados y la agenda completa

La gran nota de la ronda la dieron los combinados sudamericanos y africanos. Paraguay dio el gran golpe y eliminó a Alemania 4 a 3 por penales, tras igualar 1 a 1 en 120 minutos de juego en Boston con goles de Julio Enciso y Kai Havertz. En la tanda, el arquero Orlando Gill atajó los remates de Havertz y Nick Woltemade, mientras que Jonathan Tah erró su disparo y el defensor José Canale definió la serie para el combinado de Gustavo Alfaro. Por otra parte, Marruecos eliminó a otra potencia como Países Bajos, también por penales 3 a 2 tras empatar 1 a 1 en el tiempo regular (goles de Cody Gakpo e Issa Diop), sellando la clasificación gracias al remate definitivo de Ismael Saibari.