Así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: clasificados, cruces confirmados y la agenda completa

El certamen ecuménico ingresó en su etapa de máxima ebullición con el desarrollo de la primera instancia de eliminación directa. El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 está en los 16avos de final, la fase que se agregó en el nuevo formato con 48 participantes que instauró la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Hasta el momento, siete seleccionados se impusieron en sus respectivos cruces de 16avos y se metieron entre los 16 mejores; restan disputarse nueve encuentros para terminar de delinear la llave definitiva.