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Así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: clasificados, cruces confirmados y la agenda completa

La Copa del Mundo completó sus primeros e intensos cruces de la fase eliminatoria con sorpresas. Siete seleccionados ya sacaron pasaje para la próxima ronda del torneo, dejando en el camino a potencias de la talla de Alemania y Países Bajos.

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Foto: Xinhua

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El certamen ecuménico ingresó en su etapa de máxima ebullición con el desarrollo de la primera instancia de eliminación directa. El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 está en los 16avos de final, la fase que se agregó en el nuevo formato con 48 participantes que instauró la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Hasta el momento, siete seleccionados se impusieron en sus respectivos cruces de 16avos y se metieron entre los 16 mejores; restan disputarse nueve encuentros para terminar de delinear la llave definitiva.

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La gran nota de la ronda la dieron los combinados sudamericanos y africanos. Paraguay dio el gran golpe y eliminó a Alemania 4 a 3 por penales, tras igualar 1 a 1 en 120 minutos de juego en Boston con goles de Julio Enciso y Kai Havertz. En la tanda, el arquero Orlando Gill atajó los remates de Havertz y Nick Woltemade, mientras que Jonathan Tah erró su disparo y el defensor José Canale definió la serie para el combinado de Gustavo Alfaro. Por otra parte, Marruecos eliminó a otra potencia como Países Bajos, también por penales 3 a 2 tras empatar 1 a 1 en el tiempo regular (goles de Cody Gakpo e Issa Diop), sellando la clasificación gracias al remate definitivo de Ismael Saibari.

Por su parte, Brasil se clasificó a octavos tras superar a Japón 2 a 1 en Houston, revirtiendo el tanto inicial de Kaishu Sano con un cabezazo de Casemiro y otro gol de Gabriel Martinelli en tiempo adicionado. Asimismo, México eliminó a Ecuador tras ganarle por 2 a 0 y superó la primera instancia de eliminación directa de una Copa del Mundo después de 40 años, desatando el festejo de los fanáticos locales.

Cuáles son los cruces confirmados de octavos de final del Mundial 2026

La llave de playoffs ya determinó cuatro enfrentamientos de alto impacto que se disputarán en las siguientes sedes y fechas oficiales:

  • Paraguay vs. Francia – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia. (Les Bleus vienen de superar sin problemas a Suecia por 3 a 0 con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Bradley Barcola).

  • Canadá vs. Marruecos – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston. (Los norteamericanos avanzaron tras doblegar a Sudáfrica 1 a 0 con gol de Stephen Eustáquio).

  • Brasil vs. Noruega – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. (Los Vikingos se transformaron en verdugos de Costa de Marfil tras vencerlos 2 a 1 con goles de Antonio Nusa y Erling Haaland, mientras que Amad Diallo anotó para los africanos).

  • México vs. Ganador de Inglaterra/RD Congo – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Qué partidos faltan jugarse por los 16avos de final del Mundial 2026

El calendario de la FIFA marca que los nueve compromisos restantes para completar el cuadro de octavos de final se disputarán bajo el siguiente cronograma (con horarios según la Argentina):

Miércoles 1° de julio

  • 13:00: Inglaterra vs. República Democrática del Congo – Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

  • Estados Unidos vs. Bosnia – Levi’s Stadium de San Francisco.

  • Bélgica vs. Senegal – Lumen Field de Seattle.

Jueves 2 de julio

  • Portugal vs. Croacia – BMO Field de Toronto.

  • España vs. Austria – SoFi Stadium de Los Angeles.

  • Suiza vs. Argelia – BC Place de Vancouver.

Viernes 3 de julio

  • 19:00: Argentina vs. Cabo Verde – Hard Rock Stadium de Miami. (El ganador de este partido jugará en octavos de final el martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta contra el vencedor del cruce entre australianos y egipcios).

  • Colombia vs. Ghana – Arrowhead Stadium de Kansas.

  • Australia vs. Egipto – AT&T Stadium de Dallas.

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