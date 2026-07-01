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Aviones privados, celos y vestuario roto: Lothar Matthäus reveló los motivos detrás de la crisis de Alemania en el Mundial

La histórica eliminación ante Paraguay en los dieciseisavos de final abrió una profunda grieta institucional y deportiva. Una de las máximas leyendas del país reveló detalles desconocidos sobre los privilegios familiares, los reproches entre los futbolistas en la concentración y la falta de enfoque.

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Foto: Reuters 

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La histórica caída del seleccionado europeo ante Paraguay no solo significó un duro revés deportivo en el terreno de juego, sino que también abrió las puertas a un verdadero vendaval de acusaciones cruzadas. La eliminación de Alemania en el Mundial 2026 tras la derrota frente a Paraguay desató una ola de autocrítica en el fútbol germano. Entre las voces más influyentes, las declaraciones de Lothar Matthäus en su programa en Bild, titulado "Lothar geht los" (Lothar se desahoga), han generado repercusión al revelar conflictos internos y falta de enfoque deportivo en el equipo durante el torneo. El ex capitán y referente histórico de la selección apuntó directamente a la gestión del grupo y, especialmente, a la presencia de familiares en la concentración como uno de los factores clave que alteraron por completo la armonía y la concentración del plantel.

Leé también Adiós Alemania y Países Bajos: la reacción de los medios del mundo al batacazo de Paraguay y Marruecos
Bounou y Gill, los arqueros de Marruecos y Paraguay. Héroes en la histórica eliminación de Países Bajos y Alemania. (Foto: A24.com/Reuters)

El exjugador relató de manera explícita que el ambiente en el búnker de Alemania se vio gravemente afectado por tensiones derivadas de la política de acceso de los familiares al cuartel general. “Hay mucho que analizar, tanto dentro como fuera del campo. Hubo problemas relacionados con las esposas, las familias, los vuelos y la organización en general”, disparó el campeón del mundo, quien remarcó que estos temas mundanos se convirtieron rápidamente en el principal motivo de conversación y molestia entre los dirigidos por Julian Nagelsmann.

Cuáles fueron los conflictos con los familiares que rompieron el vestuario de Alemania

El descontento dentro del plantel se originó a partir de una marcada desigualdad en los beneficios y la logística de los traslados que las autoridades permitieron a los allegados de las figuras. Algunos futbolistas pudieron recibir a sus madres en vuelos privados, mientras que otros solo contaron con la autorización para que viajen sus esposas e hijos. Hubo quienes, en cambio, debieron recurrir a vuelos comerciales para que sus familiares pudieran acompañarlos.

Estas diferencias logísticas provocaron un clima de enojo que minó la convivencia. “Un jugador estaba enfadado con otro porque a la madre de uno se le permitió viajar en avión, mientras que a la esposa e hijos de otro se les permitió hacerlo. Los demás tuvieron que tomar un vuelo comercial”, develó Matthäus sobre la intimidad del grupo. Para el ex capitán, el enfoque simplemente no estuvo puesto en el Mundial: “Ni siquiera llevaban dos semanas en Estados Unidos y ya estaban allí las familias. Podrían haber llegado recién en los cuartos de final, cuando el equipo hubiera logrado algo importante”, criticó.

Con este desenlace, la Die Mannschaft extiende una racha negra alarmante: pese a que supo ser campeona del mundo en cuatro oportunidades, desde el Mundial 2014 que no logra meterse en octavos de final, acumulando eliminaciones en fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022, y este reciente tropiezo en 16avos de final.

Qué pasó entre el entrenador Julian Nagelsmann y la prensa alemana

Al tenso clima de convivencia se le sumó una fuerte polémica mediática por la entrevista que protagonizó el director técnico tras consumarse la eliminación. La conversación en vivo con la periodista Lili Engels de la cadena ZDF estuvo marcada por respuestas cortantes y una evidente incomodidad del director técnico al ser consultado sobre su continuidad.

El entrenador se plantó de forma defensiva y carente de autocrítica ante la pantalla: “Estoy disponible. Si la Federación Alemana de Fútbol quiere que lo haga, entrenaré a la selección para la Eurocopa 2028. Si no, tendrán que decírmelo”. Ante este panorama, el presidente de la Federación Alemana de Fútbol confirmó que el futuro del técnico se analizará en los próximos días. Sin embargo, de cara a los micrófonos, Nagelsmann fue lapidario con el presente de su equipo: “Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel. Ya no”. Por su parte, el capitán Joshua Kimmich desligó al cuerpo técnico y asumió la culpa colectiva: “Somos los jugadores quienes lo echamos a perder, no el entrenador, los medios, el árbitro o el rival”.

Qué futbolista de Alemania se negó a patear un penal contra Paraguay

En las horas posteriores al partido, la prensa alemana puso el foco en la actitud del experimentado mediocampista Leon Goretzka, quien evitó asumir la responsabilidad de lanzar uno de los penales decisivos ante Paraguay.

Las imágenes televisivas oficiales de la transmisión mostraron al capitán Joshua Kimmich organizando el orden de la tanda y consultando directamente a Goretzka, quien no manifestó disposición para ejecutar el disparo. Finalmente, el defensor Jonathan Tah fue el encargado del sexto penal, a pesar de no contar con experiencia en esa instancia, y falló su remate. Según los medios locales, esta situación dejó en evidencia que no todos los futbolistas quisieron asumir la responsabilidad, profundizando la crisis de liderazgo que hoy padece el tetracampeón del mundo.

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