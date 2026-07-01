Aviones privados, celos y vestuario roto: Lothar Matthäus reveló los motivos detrás de la crisis de Alemania en el Mundial

Con este desenlace, la Die Mannschaft extiende una racha negra alarmante: pese a que supo ser campeona del mundo en cuatro oportunidades, desde el Mundial 2014 que no logra meterse en octavos de final, acumulando eliminaciones en fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022, y este reciente tropiezo en 16avos de final.

Qué pasó entre el entrenador Julian Nagelsmann y la prensa alemana

Al tenso clima de convivencia se le sumó una fuerte polémica mediática por la entrevista que protagonizó el director técnico tras consumarse la eliminación. La conversación en vivo con la periodista Lili Engels de la cadena ZDF estuvo marcada por respuestas cortantes y una evidente incomodidad del director técnico al ser consultado sobre su continuidad.

El entrenador se plantó de forma defensiva y carente de autocrítica ante la pantalla: “Estoy disponible. Si la Federación Alemana de Fútbol quiere que lo haga, entrenaré a la selección para la Eurocopa 2028. Si no, tendrán que decírmelo”. Ante este panorama, el presidente de la Federación Alemana de Fútbol confirmó que el futuro del técnico se analizará en los próximos días. Sin embargo, de cara a los micrófonos, Nagelsmann fue lapidario con el presente de su equipo: “Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel. Ya no”. Por su parte, el capitán Joshua Kimmich desligó al cuerpo técnico y asumió la culpa colectiva: “Somos los jugadores quienes lo echamos a perder, no el entrenador, los medios, el árbitro o el rival”.

Qué futbolista de Alemania se negó a patear un penal contra Paraguay

En las horas posteriores al partido, la prensa alemana puso el foco en la actitud del experimentado mediocampista Leon Goretzka, quien evitó asumir la responsabilidad de lanzar uno de los penales decisivos ante Paraguay.

Las imágenes televisivas oficiales de la transmisión mostraron al capitán Joshua Kimmich organizando el orden de la tanda y consultando directamente a Goretzka, quien no manifestó disposición para ejecutar el disparo. Finalmente, el defensor Jonathan Tah fue el encargado del sexto penal, a pesar de no contar con experiencia en esa instancia, y falló su remate. Según los medios locales, esta situación dejó en evidencia que no todos los futbolistas quisieron asumir la responsabilidad, profundizando la crisis de liderazgo que hoy padece el tetracampeón del mundo.