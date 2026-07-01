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Afirman que Mauro Icardi quedó sin club: qué decidió el Galatasaray y cuál sería su futuro

La situación de Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena tras una versión que lo vincula con una sorpresiva decisión del Galatasaray.

1 jul 2026, 19:08
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icardi, mauro 2
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El 30 de junio marcó un punto de quiebre en la carrera de Mauro Icardi: su contrato con el Galatasaray llegó a su fin y el delantero argentino quedó oficialmente sin club. La noticia lo coloca en un escenario de incertidumbre, con el futuro abierto y sin definiciones claras sobre cuál será su próximo destino.

El periodista Gustavo Méndez lo resumió en su cuenta de X: Icardi pasó a ser jugador libre y, por ahora, no hay certezas sobre dónde continuará. Su representante había adelantado que la prioridad era renovar con el club turco, aunque también dejó la puerta abierta a evaluar otras propuestas dentro del mercado europeo.

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Desde Estambul, las versiones apuntan a que las conversaciones no se detuvieron. El propio presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, lo confirmó con una frase que refleja la expectativa: “Aún esperamos noticias de Mauro Icardi”.

La situación, sin embargo, parece estancada. El periodista turco Haluk Yürekli reveló que el delantero mantiene silencio desde hace semanas: “Hace un mes que Mauro Icardi no le dijo ni ‘sí’ ni ‘no’ al Galatasaray”, aseguró.

Así, mientras los rumores crecen y los hinchas aguardan una definición, Icardi transita un momento clave de su carrera: libre, sin contrato y con la decisión en sus manos.

Cómo fue el chat que expuso Wanda Nara con Maxi López y su filosa indirecta para Mauro Icardi

Wanda Nara volvió a mostrar un costado íntimo de su vida privada. En sus historias de Instagram decidió publicar un fragmento de conversación con Maxi López, su exmarido y padre de sus hijos mayores.

En la captura puede leerse el mensaje de López: “Me acaba de llamar la odontóloga y yo estoy al aire con Telefe. Lo que digas vos va a estar bien”. La empresaria respondió con afecto y un emoji de flores: “Ay, Maxi tener un ex así es lo mejor que me pasó en la vida. Gracias.”

El intercambio continuó con un pedido directo de Maxi: “Arreglá lo de los nenes”. Entre llamadas perdidas y audios, la charla dejó ver una complicidad inesperada que llamó la atención de muchos seguidores.

Sobre la publicación, Wanda escribió: “Llevarte bien con un ex” y lo acompañó con un tilde, como si se tratara de un logro personal. Más abajo sumó otra frase: “Feliz por vos”, junto a varios corazones rosas.

El gesto generó comentarios inmediatos. Para buena parte de su público, la publicación fue interpretada como un contraste con la relación conflictiva que mantiene con Mauro Icardi.

La decisión de compartir este diálogo se dio en un contexto de alta exposición mediática. Mientras Icardi permanece en el país junto a la China Suárez, Wanda eligió mostrar la paz alcanzada con Maxi López tras años de disputas legales y mediáticas.

     

 

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